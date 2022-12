Gemeinschaft stärken

„Hereinspaziert, hereinspaziert“: Unter diesem Motto hatte der Trägerverein des Bürgersaals auf der Vogelstang alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen, um sich gemeinsam mit Vereinen und Institutionen der Vogelstang bei weihnachtlicher Stimmung auf die Festtage zu freuen. Bei freiem Eintritt gab es für Jung und Alt etwas zu hören und zu sehen, zu essen und zu trinken, zudem viele interessante Begegnungen und schöne Gespräche.

17 Vereine dabei

Als Erster Bürgermeister Christian Specht im Namen der Stadt die Anwesenden begrüßte, war der Saal prima gefüllt. Specht bedankte sich bei Herbert Miehm, der den Vorsitzenden des Trägervereins, Uwe Breitbarth, vertrat, für die Idee und den Mut zu dieser Veranstaltung. Am Ende nahmen 17 Vereine und Einrichtungen daran teil.

Mit dem Tag der offenen Tür wollten die Verantwortlichen den „inzwischen an vielen Stellen renovierten, aber wegen Corona fast schon in Vergessenheit geratenen Bürgersaal wieder den Menschen auf der Vogelstang in Erinnerung bringen und für seine Nutzung als Veranstaltungsort werben“. Gleichzeitig sollte aber auch wieder ein Bewusstsein für eine bessere Zusammenarbeit und Verbundenheit der auf der Vogelstang aktiven Institutionen geschaffen werden.

Unter Corona gelitten

Denn unter Corona habe nicht nur die Belegung des Bürgersaals gelitten, sondern in den vergangenen beiden Jahren mehr oder weniger das gesamte bürgerschaftliche Leben im Stadtteil. „Der Wunsch, an die Zeiten vor Corona wieder anzuknüpfen, diese Botschaft scheint dann auch bei allen Beteiligten gut angekommen zu sein“, resümierte Gerhard Noack. red/baum