Geburtstagsfeier im kleinen Rahmen

Als das Kinderhaus Vogelstang im Jahre 1971 eingeweiht wurde, hatte es eine Vorreiterrolle, denn es war die erste Tageseinrichtung in Mannheim, in der Kinder von acht Wochen bis zur Einschulung unter einem Dach betreut wurden. Ein solches Jubiläum ruft eigentlich nach einer großen Feier, doch diese war wegen Corona nicht möglich. Also gab es eine Feier im kleinen Rahmen.

Generationen begleitet

„Unsere Kinder wissen, dass das Kinderhaus sehr alt ist. 50 Jahre sind für sie eine lange Zeitspanne. Die ersten Kinder, die hier waren, sind in den besten Jahren und sind auch vielleicht schon Omas und Opas“, sagte Maria Bernhart, Leiterin des Kinderhauses. „Die Kita war vor von Anfang an etwas Besonderes, da die Kinder sechs Jahre in derselben Einrichtung bleiben konnten. Das ist das Bestmögliche, um den Anforderungen der Schule gewachsen zu sein“, sagte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Das Kinderhaus zeichne sich durch den innovativen Charakter aus, an dem man einen Paradigmenwechsel ablesen könne, weg von der reinen Betreuung. „Sprachliche Bildung, ein lebendiger Austausch der Kulturen, voneinander Lernen und Partizipation sind fest im Kinderhaus verankert.

Es wird immer klarer, dass für die Entwicklung die frühen Jahre wichtig sind. Viele Kinder wurden vom Kinderhaus nachhaltig geprägt, es begleitet Generationen“, so Grunert. Aktuell werden Familien und ihre Kinder aus Nationen mit 16 verschiedenen Muttersprachen betreut. Das Gebäude musste in den 50 Jahren zweimal saniert werden. 2013 waren die Krippenräume betroffen, 2019 bis 2020 wurde der Kindergartenbereich saniert. Hierzu wurden Kinder und Personal vorübergehend in Container in der Nähe des Kinderhauses Dresdner Straße umquartiert. Doch rechtzeitig zum Jubiläum dürfen die Kleinen wieder in ihrem Lieblingskinderhaus spielen.

„Das Haus auf der Vogelstang war das erste, das ich besucht habe, als ich nach Mannheim kam. Mir fielen die Besonderheiten auf, die Sprachbildung, die Interkulturalität und die Willkommenskultur“, sagte Sabine Gaidetzka, Leiterin des Fachbereichs Tageseinrichtungen für Kinder. Die Kinder lernen hier, Respekt vor Menschen anderer Kulturen zu haben, dies werde in unkomplizierter Weise gelebt, zum Beispiel bei Festen mit Darbietungen aus verschiedenen Ländern. „Zur Demokratiebildung trägt die Partizipation der Kinder bei. Sie dürfen zu Wort kommen und lernen, andere Meinungen zu respektieren“, fügte Gaidetzka hinzu.

Für das Projekt „Kulturelle und religiöse Vielfalt“ erhielt das Kinderhaus 2017 den Heinrich-Vetter-Preis. Das Haus bietet insgesamt 102 Betreuungsplätze, davon 40 Krippenplätze für die Kleinen unter drei Jahren und 62 Kindergartenplätze. Auf die gute Vorbereitung auf die Grundschule wird Wert gelegt.