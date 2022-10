„Aquarell - Dokumentation in Bildern“ heißt eine Ausstellung von Werken des Malers Manfred Werner in der Galerie Kunstkubus im Glaspavillion des Vogelstang Centers, Freiberger Ring 12. Zur Vernissage lädt Galeristin Marianne Merz am Samstag, 15. Oktober, 17 Uhr, ein.

Zur Begrüßung sprechen Marianne Merz, außerdem die Ehrenvorsitzende der Freilichtbühne, Christa Krieger, sowie der

...