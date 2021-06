Für Seniorentreff Standort noch offen

Die Vogelstängler bleiben weiter im Unklaren, wo ihr neuer Seniorentreff angesiedelt wird. In der Sitzung des Bezirksbeirats gab es jedenfalls keine Antwort auf die Frage nach dem Standort. „Ist die Örtlichkeit etwa noch geheim?“, fragte daraufhin CDU-Bezirksbeirat Volker P. Kögel. „Nein, nicht geheim“, widersprach zwar Jens Hildebrand, der Fachbereichsleiter Arbeit und Soziales der Stadt. Er könne den Ort aber nicht nennen, weil die vom Immobilienmanagement der Stadt geführten „Verhandlungen nicht abgeschlossen sind“, bat er um Verständnis. Man werde den Bezirksbeirat aber „relativ zeitnah“ unterrichten, sobald die Verträge abgeschlossen seien, sicherte er zu.

AdUnit urban-intext1

Der Seniorentreff auf der Vogelstang ist – wie vergleichbare Einrichtungen in den anderen Stadtteilen – seit Beginn der Corona-Pandemie geschlossen. Da er sich ohnehin als zu klein erwiesen hat, plant die Stadt eine neues, größeres Angebot an anderer Stelle. Es soll neben dem Treffpunkt zusätzlich einen Pflegestützpunkt, sprich ein von Trägern unabhängiges und kostenloses Beratungsangebot zu Pflegediensten und Pflegeheimen, beinhalten.

Die Vogelstang werde damit auch eine Piloteinrichtung für alle anderen Vororte sein, sagte Hildebrandt. Er will überall das Angebot für Senioren ausweiten. Man müsse größere, räumlich zentral gelegene und barrierefreie Angebote schaffen, „um der Gefahr von Isolation entgegenzuwirken“, kündigte er an. Dazu gehört der Einsatz von mehr Fachkräften und längere Öffnungszeiten. Dabei wolle die Stadt „Selbsthilfepotenziale nutzen und nachbarschaftliche Strukturen einbeziehen“, so Hildebrandt.

Genau das ist aber auf der Vogelstang ein Streitpunkt. Gunter U. Heinrich, der Vorsitzende des Gemeinnützigen Bürgervereins, sowie Helga Enger, die ehemalige Vorsitzende des – inzwischen aufgelösten – Vereins für Kranken- und Altenpflege (KAV) sowie der Seniorenrat forderten, den Seniorentreff im Fritz-Esser-Haus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) anzusiedeln (wir berichteten). Die Stadt lehnte das aber ab. Es solle ein „unabhängiger Pflegestützpunkt“ werden, so Hildebrandt jetzt wieder – sprich nicht im Haus einer Organisation, die selbst Pflegeleistungen anbietet.

AdUnit urban-intext2

„Mehr als Kaffeekränzchen“

SPD-Bezirksbeirätin Tatjana Sievers begrüßte generell die Pläne der Stadt zur Aufwertung der Seniorentreffs. Sie äußerte sich aber „irritiert“ und „mit Erstaunen“, dass der Bezirksbeirat nicht einbezogen werde: „Wir müssen alles der Zeitung entnehmen!“, klagte sie. Dabei wisse der Bezirksbeirat „vor Ort am besten, was gebraucht wird“. Ältere Menschen hätten heute andere Bedürfnisse als vor 20 Jahren, „es wird mehr verlangt als nur Kaffeekränzchen“, sagte sie. „Binden Sie uns ein“, appellierte Sievers an den Fachbereichsleiter, er solle den Bürgervertreter vor Ort „das Gefühl geben, geschätzt zu werden“, bat sie. Bezirksbeirat Marc Christen (Grüne) unterstützte die Forderung von Sievers.

Bürgermeister Michael Grötsch wies aber als Sitzungsleiter darauf hin, dass der Bezirksbeirat lediglich eine „beratende Funktion“ habe. Die zuständigen Mitarbeiter im Fachbereich Arbeit und Soziales verfügten über „tiefe Fach- und Sachkenntnis zu den Bedürfnissen älterer Menschen“, betonte er. Dennoch sagte Hildebrandt zu: „Die Impulse nehme ich gerne auf“.

AdUnit urban-intext3