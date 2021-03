Bis zu einer Inzidenz von 200 in Mannheim will die evangelische Vogelstang-Gemeinde an Gründonnerstag, 18 Uhr, einen Gottesdienst mit Abendmahl am Tisch auf dem Hof des Gemeindezentrums feiern. Dafür müssen sich die Gläubigen aber über vogelstang.church-events anmelden. Wenn diese Form pandemie-bedingt nicht möglich sein sollte, lädt die Gemeinde zum Online-Gottesdienst, Infos dazu gibt es unter www.vogelstang.ekma.de

Solange die Gemeinde in der Zwölf-Apostel-Kirche zu Gast sein darf, gibt es an Karfreitag, 10 Uhr, dort einen Gottesdienst. Dabei singen Mitglieder der Kantorei Vogelstang Choräle aus der Johannespassion von Bach. Auch hier bedarf es einer vorherigen Anmeldung unter vogelstang.church-events. Sollte dieser Gottesdienst nicht stattfinden können, bietet die Gemeinde einen Live-Stream unter youtube/kirchenmusik vogelstang.

Ebenfalls bis zu einer Inzidenz von 200 in der Stadt soll am Ostersonntag, 10 Uhr, der Gottesdienst auf dem Hof des Gemeindezentrums stattfinden, für den man sich ebenfalls zuvor anmelden muss unter vogelstang.church-events. Ersatzweise lädt die Vogelstang-Gemeinde für den Fall einer corona-bedingten Absage zu einem Audio-Gottesdienst auf ihrer Homepage ein. Infos dazu gibt es wieder unter www.vogelstang.ekma.de. red/scho