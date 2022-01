Eine Partei prägt den Stadtteil

Gerhard Widder, Herbert Lucy, Max Jaeger – plötzlich begegnet man den großen, über Jahrzehnte prägenden Namen der Mannheimer Sozialdemokraten wieder: Unter dem Titel „Das sind und waren wir“ hat der SPD-Ortsverein Vogelstang eine Publikation herausgegeben, in der alle Mitglieder Erwähnung finden, die den Ortsverein in den 50 Jahren seit der Gründung 1966 mitgestaltet haben. Und man spürt: In kaum einem Stadtteil ist die Geschichte der SPD und des Orts so sehr verwoben wie auf der Vogelstang.

Schließlich war es mit dem damaligen Ersten Bürgermeister und späteren Oberbürgermeister Ludwig Ratzel ein Sozialdemokrat, der im September 1964 den Grundstein für den neuen Stadtteil gelegt hat. Und weil der damalige DGB-Kreisvorsitzende Max Jaeger, später jahrzehntelang auch an der Spitze der Arbeiterwohlfahrt, 1965 zu den ersten neuen Bewohnern zählt, gibt er den Anstoß zur Gründung eines Ortsvereins der Sozialdemokraten. Manfred Weber wird der erste Vorsitzende, Gunter U. Heinrich – noch heute Vorsitzender des Gemeinnützigen Bürgervereins – der erste Kassier.

Mit 40 Mitgliedern geht es los, in den 1970er Jahren sind es 367 – der Höchststand. Ab den späten 1990er Jahren sinkt die Mitgliederzahl erst unter 200, dann unter 100. 72 sind es noch 2016 zum 50-jährigen Bestehen. Aber lange Zeit war die SPD Vogelstang einer der mitgliederstärksten und einflussreichsten Ortsvereine im Kreisverband. Das lag an vielen starken Persönlichkeiten: Gerhard Widder, lange Vorsitzender des Bürgervereins, Bezirksbeirat und zehn Jahre Ortsvorsitzender, wird erst Stadtrat, dann SPD-Fraktionschef und schließlich 1983 Oberbürgermeister. Herbert Lucy, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Daimler-Benz und Stadtrat, wohnt ebenso auf der Vogelstang wie der langjährige SPD-Kreisgeschäftsführer Wolfgang Eller. Stadtrat Reinhold Götz, heute Neckarstadt, gründet 1974 auf der Vogelstang die Jungsozialisten und kämpft für ein Jugendhaus.

Der langjährige Direktor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Kurt Hornich, zählt zeitweise zu den SPD-Aktiven (bis er zur CDU übertritt), ebenso wie viele Menschen, die sich gleichzeitig zur Partei im Bürgerverein, kulturell oder anderweitig für die Menschen des Stadtteils engagieren: Bodo Kirsch etwa, Dieter Laux, Harald Pröbstel, Werner Herr, Manfred Klotz und Gerhard Noack.

Noack, langjähriger Kassier des Ortsverbandes sowie mit Gisela Förde, Dieter Ackermann und Reiner Erfurth eines der Vorstandsmitglieder mit der längsten Amtszeit, ist es auch, der nun diese Publikation erarbeitet hat. In chronologischer Reihenfolge werden darin von über 70 Genossinnen und Genossen die Zeiten ihres Wirkens sowie ihre Funktionen und Ämter dokumentiert, im Vorstand des Ortsvereins, im Bezirksbeirat, als Mandatsträger oder Kandidat für den Gemeinderat – es steckt enorm viel Arbeit drin. Er verschweigt auch unangenehme Dinge nicht wie Austritte und Rücktritte.

Zudem beschreibt er in einer kurz gefassten Chronik über 50 Jahre hinweg den wechselvollen und ereignisreichen Werdegang der SPD auf der Vogelstang, ihre Wahlerfolge und -niederlagen, große Feste ebenso wie den Einsatz etwa gegen Mietsteigerungen und eine Spielhölle oder für Spielplätze. Somit ist die Publikation über die SPD hinaus sicher auch als wichtiger ein Beitrag für die Geschichte des Stadtteils Vogelstang. Wer den Folder – kostenlos – anfordern möchte, kann dies über das Kontakt-Formular auf der Webseite www.spd-vogelstang.de. pwr

