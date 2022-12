Ein Weihnachtsbaum voller Wünsche

„Bisher wurden immer alle Wünsche erfüllt“, erinnert sich Anneliese Herd – und das erhofft sie sich erneut: 175 Zettel sind an dem Wunschbaum aufgehängt worden, den die „Aktion Sorgentopf“ Vogelstang wieder aufgestellt hat. Der neue Globus-Markt übernahm daher die vor 15 Jahren begründete Tradition der früher im Kurpfalz Center ansässigen großen Einkaufsmärkte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Weihnachtsbaum haben Kinder der Grundschule, der Kinderhäuser im Freiberger Ring und in der Dresdnerstraße sowie des Kinder- und Jugendhilfezentrums Wespinstift mit Christbaumkugeln geschmückt, auf die sie ihre Weihnachtswünsche geschrieben und gemalt haben. „Die Wünsche sind ganz unterschiedlich – Sportbekleidung, Anziehsachen, etwas zum Malen, Bücher, Gitarre, Flöte“, fasst Anneliese Herd zusammen: „Wir haben keine Obergrenze für die Geschenke gesetzt“.

Wenn in den vergangenen Jahren mal zwei, drei Wünsche am Baum hängen blieben, seien diese dann immer von der „Aktion Sorgentopf“ übernommen worden, „so dass nie ein Kind leer ausging“, erläutert sie. Sie hatte früher ein Foto-Atelier im Vogelstang-Zentrum, und immer wieder kamen Menschen zu ihr ins Geschäft, die bettelten. Das gab den Anstoß, dass sie 1994 die „Aktion Sorgentopf“ gründete, die als gemeinnütziger Verein seither von ihr geführt wird.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Christbaumkulturwandel Der Weihnachtsbaum ist jetzt eher ein Adventsbaum Mehr erfahren Brauchtum Weihnachtsbaum wird immer mehr zum Adventsbaum Mehr erfahren

Er hilft mit Spendengeldern schnell und unbürokratisch Kindern, Jugendlichen, älteren Menschen und Familien sowie Einrichtungen auf der Vogelstang. 1999 rief sie den Wunsch-Weihnachtsbaum ins Leben und ist nun dankbar, dass der neue Globus-Markt und das Center-Management sie wieder unterstützen. So habe Center-Managerin Kozeta Balla den Baum besorgt und den Standplatz kostenfrei zur Verfügung gestellt. „Die Kundinnen und Kunden können sich einen Wunschzettel abhängen, den Wunsch während ihres Einkaufes erfüllen und am Service Center abgeben“, erläutert Center-Manager Ralf Rasselier. Kurz vor Weihnachten ist Bescherung, dann bringt die „Aktion Sorgentopf“ die Geschenke zu den Institutionen.

Am Baum hängt auch ein Wunsch des kleinen Sebastian aus der Vogelstang-Grundschule, der unter Blutkrebs leidet. Dazu führt der Spiel- und Sportverein Vogelstang (SSV), dem der Junge angehört, am Samstag, 10. Dezember, 10 bis 17 Uhr, mit dem Roten Kreuz im Vogelstang-Zentrum eine Typisierungsaktion durch. „Komm in Sebi’s Team – Gemeinsam gegen Blutkrebs“ lautet das Motto der Aktion, bei der Stammzellenspender gesucht werden. Im Kurpfalz Center ist eine weitere Aktion geplant.