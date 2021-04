Ein Ständchen zum 100.

Als Traudel Hebestreit vor genau einem Jahr ihren 99. Geburtstag in kleiner Runde und auf Distanz feierte, nahm sie sich vor, den 100. wieder mit allen Verwandten und Freunden zu begehen. Dass es im nächsten Jahr besser werde, davon waren ja die meisten Menschen ausgegangen und wurden enttäuscht. Doch die Geburtstagsgäste machten das Beste aus der Situation. Schon 2020 versammelten sie sich vor dem Balkon der Jubilarin, Tochter Christina Zuffinger spielte Akkordeon, Richard Haas Mundharmonika, die Gäste sangen Geburtstagsständchen. Auch in diesem Jahr musste der Geburtstag, auch wenn er noch so besonders war, wieder auf diese Weise stattfinden.

„Traurig“ über die Situation

„Sie hat sich so sehr auf den 100. gefreut. Wir haben Verwandte in ganz Deutschland, die in Hotels übernachten wollten. Auch das Restaurant war schon bestellt. Jetzt mussten wir alles absagen“, sagt Zuffinger. Dass man Abstriche machen müsse, damit habe man gerechnet, aber nun konnte nicht einmal eine reduzierte Variante mit wenigen Gästen in der Außengastronomie stattfinden. „Meine Mutter ist sehr traurig darüber, das Warten schlägt ihr auf die Stimmung. Es geht ihr körperlich schon nicht so gut, und nun kommen auch noch die Corona-Beschränkungen dazu“, meint die Tochter. Trotz allem ist sie nicht allein. Der Pflegedienst kommt täglich, Nachbarn und Bekannte schauen nach ihr. Und sie hat ihre Familie: Tochter Christina und deren Ehemann Gerhard, die Enkeltochter Stefanie mit ihrem Partner.

Der Geburtstag sollte so schön wie möglich gestaltet werden. „Das ganze Wohnzimmer ist voll mit Blumen“, sagte das Geburtstagskind. Man sah Traudel Hebestreit an, dass ihr die Abwechslung guttut. „Hoch soll sie leben“, sangen die Gäste, und Christina Zuffinger spielte „An der Saale hellem Strande“ auf dem Akkordeon, denn in Weißenfels an der Saale wurde Traudel Hebestreit (damals Keck) am 15. April 1921 geboren. Schon in ihrer Jugend war sie sehr sportlich, denn ihr Vater war Trainer und Schiedsrichter im Sportverein. Die Tochter war aktiv im Boden- und Geräteturnen, Leichtathletik und Rettungsschwimmen. Doch auch für Handarbeiten konnte sie sich begeistern, darunter Nähen, Stricken, Häkeln und Occhi, eine sehr filigrane Technik mit Schiffchen.

Die Zeiten waren nicht immer gut, vor allem im Krieg. Traudel verlor 1944, kurz nach der Geburt ihrer Tochter Christina, ihren ersten Mann Johannes Freitag. 1950 heiratete sie Helmut Hebestreit, die zweite Tochter Petra wurde geboren. Doch inzwischen war die DDR gegründet worden. Das System war der Grund, dass sich die Hebestreits im Sommer 1961 heimlich auf den Weg machten – nach West-Berlin. „Wir flohen acht Wochen vor dem Mauerbau am 13. August, ich war 16 Jahre alt“, erinnert sich Christina Zuffinger. Die Familie wurde ausgeflogen nach Hamburg. Über einige Umwege konnten sie dann im Dezember 1961 eine eigene Wohnung in Ludwigshafen-Gartenstadt beziehen. „Der Dialekt hier in der Region war am Anfang gewöhnungsbedürftig, wir haben die Leute nicht verstanden. Trotzdem haben wir uns schnell eingewöhnt und Freunde gefunden“, so die Tochter. 1977 zog Traudel mit ihrem Mann dann dorthin, wo sie heute noch wohnt: auf die Vogelstang. Sie ging gerne in Urlaub in die Berge oder ans Meer nach Italien, Spanien und in die Türkei. Die Töchter heirateten, und es kamen zwei Enkelkinder dazu. Leider gab es zwei schwere Verluste, Vater Helmut starb 1983, Tochter Petra 2012 nach langer Krankheit.

Doch Traudel Hebestreit stand mit ihren 100 Jahren auf ihrem Balkon und zeigte: Ich lasse mich nicht unterkriegen. „Im Fernsehen schaut sie gerne Kochsendungen oder Let’s Dance, aber auch Sportsendungen über Boxen oder Formel Eins. Sie ist interessiert am Weltgeschehen, selbst über Corona weiß sie Bescheid und kann mitreden.“ Und noch hat sie die Hoffnung nicht aufgegeben, mit allen Freunden und Verwandten die Feier nachzuholen.