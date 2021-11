„Der Zustand ist nicht gut“

„Da ist es halsbrecherisch gefährlich!“ Mit diesen deutlichen Worten bestätigte Landtagsabgeordneter und Stadtrat Stefan Fulst-Blei (SPD) im Bezirksbeirat Vogelstang, was die Stadtteilvertreter sagten. Wie schon zuvor der Bezirksbeirat Wallstadt kritisierten Mitglieder des Stadtteilgremium Vogelstang massiv den Zustand der Radwege zwischen beiden Vororten genau dort, wo ein Zubringer zum neuen Radschnellweg entstehen und das Fahrradfahren eigentlich komfortabel machen soll.

Als Zubringer für den neuen, durch das Spinelli-Areal und die Au verlaufenden Radschnellweg plant die Stadt den Bau einer Brücke über die Sudetenstraße, also die Umgehungsstraße zwischen Wallstadt und Käfertal, sowie die Gleise der Stadtbahnlinie 7. Die Arbeiten dafür würden aber „später beginnen“, teilte jetzt Volker Jurkat, Bereichsleiter Verkehrsinfrastruktur/Hochbau der mit der Aufgabe betrauten Bundesgartenschaugesellschaft, mit.

Baubeginn verschoben

„Halsbrecherisch gefährlich“, meinte Stefan Fulst-Blei: der Zustand des Radwegs genau dort, wo der Zubringer zum Radschnellweg enden soll. © Michael Ruffler

Zunächst hieß es, Baubeginn solle im ersten Quartal 2022, Fertigstellung noch vor der Bundesgartenschau sein, die im April 2023 beginnt. Nun ist von einem Baubeginn „ungefähr im dritten Quartal des nächsten Jahres“ die Rede und Fertigstellung erst nach der Bundesgartenschau. Die 75 Meter lange Brücke aus 180 Tonnen Stahl soll drei Millionen Euro kosten und an jeder Seite aus Erde aufgeschütteten Rampen von jeweils 80 Metern erhalten. Eine Rampe reicht auf einen Wirtschaftsweg auf Feldern nördlich des Bürgerparks, die östliche Rampe kommt in Höhe des Reitervereins Vogel-stang/Wallstadt beziehungsweise der Anlage des SSV Vogelstang an.

„Er schließt dort an einen Bestandsweg an“, erklärte Jurkat – und genau darin sahen die Bezirksbeiräte das Problem. „Das ist direkt der Weg zwischen Parkplatz und Clubhaus des SSV – ich weiß nicht, wie Fußgänger und Radfahrer da klarkommen sollen“, fragte Kerstin Pfeiffer (CDU). Zudem kritisierte sie, ebenso wie die frühere Bezirksbeirätin Gabriele Reisigel, die sich jetzt als Bürgerin zu Wort meldete, den Zustand dieses Wegs. „Miserabel“ nannte ihn Volker P. Kögel, der CDU-Bezirksbeiratssprecher: „Der muss dringend verbessert werden!“, forderte er unter Hinweis auf zahlreiche Schlaglöcher und Unebenheiten.

Jurkat räumte ein, dass der Weg „in relativ schlechtem Zustand“ sei. „Da wird noch was gemacht“, versprach er, der Wirtschaftsweg werde „relativ zeitnah ertüchtigt“, sobald auch die Brücke gebaut sei. Zuständig dafür sei aber die Stadt und da der Fachbereich Stadtraumservice – die Bundesgartenschaugesellschaft betreue nur den eigentlichen Radschnellweg.

Laut Jurkat rechne man nicht damit, dass der Zubringer so stark frequentiert werde wie der Radschnellweg selbst. „Da fährt nicht die Masse“ meinte er und sprach von einer „reduzierten Zahl“ im Vergleich zu den 2800 Radfahrern pro Tag, mit denen man beim eigentlichen Radschnellweg kalkuliere.

„Lohnt sich der Invest?“

„Dann kann man unter Finanzaspekten aber diskutieren: Lohnt sich der Invest?“, fragte Stefan Fulst-Blei. Diese Frage stellte ebenso Gabriele Reisigel: „Und dafür dann drei Millionen Euro für eine Brücke?“, zweifelte sie. Fulst-Blei verteidigte aber das generelle Konzept, mit Radschnellwegen für einen komfortabeln, schnellen Radverkehr in Richtung Innenstadt zu sorgen.

Auf die Frage von Uwe Breitbarth (ML) bestätigte Jurkat, dass entlang des Zubringers Abfalleimer aufgestellt und Möglichkeiten geschaffen werden, dass Radfahrer Pause machen. Nicht beantworten konnte er aber die Frage des Sprechers der Grünen, Marc Christen, wie die Streckenführung dann auf der Vogelstang weitergeht. Danach hatten zuvor bereits Kerstin Pfeiffer und Gabriele Reisigel gefragt – ohne Erfolg. „Man kommt nicht weiter, sondern mus absteigen – da sind die OEG-Schienen“, so Reisigel. Jurkat wies darauf hin, dass er dafür nicht zuständig und die Planung auch noch nicht abgeschlossen sei. Die Stadt hatte für diesen Tagesordnungspunkt keinen Vertreter geschickt.

