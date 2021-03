Zur Reduzierung der Geschwindigkeit auf der Thüringer Straße, wo vielfach zu schnell gefahren wurde, ließ der Fachbereich 61 neue Parkstandmarkierungen einzeichnen (wir berichteten). Seitdem reißen die Beschwerden der Anwohner über die ihrer Ansicht nach nun bestehende Gefährdung durch die dort eingezeichneten Schrägparkplätze nicht ab. Trotz Reduzierung auf nur eine Spur im betreffenden Bereich werde über die Parkstandmarkierungen hinweg weiter zweispurig gefahren, so eine der Klagen.

„Gefährdung von Kindern“

AdUnit urban-intext1

„Das führt vor allem zu einer Gefährdung von Kindern und älteren Menschen, die hier die Straße überqueren, sowie der ein- und aussteigenden Anwohner“, sagt Silke Kalyoncu. „Statt die Geschwindigkeit zu reduzieren, wird zusätzlich Gas gegeben, um als erster das Hindernis zu überwinden“, erklärt Dominique Eberhard. Vor allem durch die im Bereich der Hausnummern 60 bis 80 versetzt und auf kurze Entfernung aufgezeichneten Schrägparkplätze sowie zusätzlich durch vermehrt dort parkende große Werkstatt- und Firmenfahrzeuge werde die Sicht behindert, berichtet Boris Harst. „Darüber hinaus führt das ständige Stop-and-go zu Lärmbelästigungen“, klagt Ulrike Harst.

Die von Anwohnern gegründete Bürgerinitiative Thüringer Straße hatte sich mit einer Unterschriftenliste gegen die Parkstandmarkierung an Oberbürgermeister Peter Kurz gewandt. Den Anwohnern sei keine Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu der einseitig von der Verwaltung durchgeführten Maßnahme gegeben worden, so Silke Kalyoncu. Die wegen Corona online anberaumte interne Sitzung des Bezirksbeirats am 3. Februar sei auch keine solche Möglichkeit gewesen, fügt Dominique Eberhard hinzu.

Der Vorsitzende des Bürgervereins, Gunter U. Heinrich, bemängelt zudem, dass durch die Schrägparkplätze die seit Gründung der Vogelstang bewährte Verkehrsstruktur mit schneller Zufahrtsmöglichkeit über die Ringe für Notarzt, Feuerwehr und Polizei zerstört worden und dadurch die Sicherheit der Bewohner gefährdet sei. „Teile der Verwaltung scheinen die Gegebenheiten vor Ort nicht zu kennen“, meint er. Auf erste Anwohnerbeschwerden hin hatte die Verwaltung erklärt, die neue Parkmarkierung sei wegen eines Beschlusses des Bezirksbeirates erfolgt (wir berichteten).

AdUnit urban-intext2

Bezirksbeirat Volker Kögel (CDU) bestreitet, dass es einen solchen Beschluss gegeben hat. Nach anhaltenden Beschwerden der Anwohner hatte die Verwaltung (FB 61) zuletzt mit Schreiben vom 14. Januar 2021 mitgeteilt: „Nach einer Diskussionsrunde (Ergänzung: „im Bezirksbeirat“) gab es keine Einwände gegen die Vorplanung“. Auch das bestreitet Bezirksbeirat Kögel. In einer Anfrage an die Verwaltung vom 11. Dezember 2019 habe er vielmehr erklärt, dass der Bezirksbeirat noch „Gesprächs- und Diskussionsbedarf über die Anordnung und Anzahl der Parkstandmarkierung in der Thüringer Straße“ sehe. Bis heute habe er darauf keine Antwort erhalten.

Bezirksbeirat blockiert Treffen

Das wegen Corona statt der geplanten öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats am 3. Februar 2021 angebotene interne Web-Ex-Meeting habe der Bezirksbeirat zudem mehrheitlich blockiert. Dabei hätten laut Verwaltung, „die vorgesehenen nachträglichen Änderungen an der Markierung durch einen mit der Planung vertrauten Mitarbeiter aus der Verkehrsplanung“ erörtert werden sollen.

AdUnit urban-intext3

Vom „Mannheimer Morgen“ mit dem Thema konfrontiert, erklärte die Verwaltung ihre Positionen in einer Stellungnahme. Danach habe die Stadt, nachdem sich Anwohner und der Bezirksbeirat vielfach zur Verkehrssituation in der Thüringer Straße geäußert hätten, diese Hinweise gesammelt und geprüft. „Die daraus resultierenden Ergebnisse und vorgesehenen Änderungen in der Thüringer Straße wurden vorab am 3. Februar in einem internen Web-Ex-Meeting vor Vertretern des Bezirksbeirats Vogelstang, unter der Leitung von Bürgermeister Michael Grötsch vorgestellt.“

AdUnit urban-intext4

Aktuell stimme man die Anpassungen in der Thüringer Straße noch intern mit den betroffenen Ämtern ab. Das Ergebnis solle dann im Rahmen einer öffentlichen Bezirksbeiratssitzung Anfang Juni durch die Verwaltung vorgestellt werden. Die derzeitige Parkstandmarkierung in der Thüringer Straße solle „dahingehend modifiziert werden, dass Sichtfelder für die Verkehrsteilnehmer verbessert werden und somit die Verkehrssicherheit erhöht und der beanstandeten Lärmbelästigung entgegengewirkt wird“ – freilich „ohne die angestrebte Geschwindigkeitsreduzierung zu vernachlässigen.“ Dazu müssten einige der bestehenden Markierungen entfernt werden. Außerdem ziehe man Querungsbereiche für den Fußverkehr „in Betracht“, so die Stadt. Es sei weiterhin gesichert, dass Einsatzfahrzeuge dort fahren können, die Feuerwehr habe bei der Planung zu den Befahrungsbreiten keinerlei Bedenken geäußert.