Die SPD im Bezirksbeirat Wallstadt hat erneut die noch immer fehlende Ausschilderung der Parkplätze für den Vogelstangsee angemahnt. Sie sind ein Dauerbrenner in dem Stadtteilgremium – doch bislang ohne Ergebnis.

An schönen Tagen drängeln sich viele Besucher in dem Naherholungsgebiet, die dann die teils engen Straßen der umliegenden Wohngebiete auf der Vogelstang und insbesondere in Wallstadt-Nord zuparken. Die Polizei hatte im August vergangenen Jahres bei einer Kontrolle festgestellt, dass sich bis zu 3000 Personen rund um den Vogelstangsee aufhalten, die Parksituation „problematisch“ sei und deshalb einige Fahrzeuge abschleppen lassen. SPD-Bezirksbeiratssprecher Thorsten Schurse thematisierte daher nun erneut die „erschreckenden Verkehrsverhältnisse“.

Konzept seit 2019

Dabei hatten Bürger mit der Verwaltung schon vor mehr als zweieinhalb Jahren im Zuge von Verkehrsworkshops eine Lösung erarbeitet, deren schnelle Realisierung von der Stadt zugesagt worden war. Es sieht vor, dass der alte, für diesen Zweck schon lange nicht mehr genutzte Festplatz beim Reiterverein Vogelstang/Wallstadt als offizielle Parkfläche für das Naherholungsgebiet ausgewiesen wird. Nötig ist dazu die Montage von sechs Wegweisern an den Zufahrtsstraßen für Autofahrer.

Vier weitere kleine Schilder sollen zwischen Parkplatz und See aufgestellt werden, um Fußgänger zu dem Gewässer zu führen. Ein Konzept für das Aussehen der Schilder, die Standorte von Fundamenten und Ständern gibt es bereits seit Ende 2019. Im Sommer hieß es von der Verwaltung, es sei „damals allerdings versäumt“ worden, das Konzept an die Kollegen des Fachbereichs weiterzuleiten, welche die Schilder letztlich montieren. Die Aufstellung erfolge jetzt im Herbst, so die Zusage gegenüber dem Bezirksbeirat im September 2020. Weil aber immer noch keine Schilder stehen, rief Schurse das Thema erneut in Erinnerung – damit es wenigstens vor dem Frühjahr klappt. pwr