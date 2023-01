Wie Sebis Team für den kleinen Leukämie-Patienten in Mannheim-Vogelstang kämpft

Mannheim. Am Sonntag, 22. Januar, zehn bis 17 Uhr, lädt der SSV Vogelstang zum Familientag ein und stellt sich als Sebis Team (#einteamfürsebi) ganz in den Dienst des kleinen Sebastian, der an Blutkrebs erkrankt ist. Bei der Benefizveranstaltung auf dem Vereinsgelände (Auf den Ried 7) können sich Stammzellenspender - unterstützt vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg) - typisieren lassen, um gegebenenfalls für eine Stammzellenübertragung ausgewählt zu werden.

Neben den beiden Fußballbegegnungen des Tages (TSG Lützelsachsen U 17 gegen VfR Mannheim U 15, Beginn 12 Uhr und die Herrenmannschaften SSV Vogelstang gegen VfR Mannheim, Beginn 14 Uhr) wird ein attraktives Familienprogramm angeboten.

Ab 10 Uhr steht die Eröffnung mit Frühstück auf dem Plan, von 10.30 bis 16.30 Uhr öffnen dann verschiedene Spielstationen auf dem Gelände. Von 11 bis 12 Uhr gibt’s Ponyreiten mit dem Reiterverein Vogelstang-Wallstadt.

Von 11 bis 16.30 Uhr begeistern Star Wars Walkin Acts, Pippi Sabine bietet ab 13.30 Uhr Kinderschminken. Von 15 bis 16 Uhr kann man sich mit dem Spiderman Walking Act fotografieren lassen. Bis 11.30 Uhr gibt’s Frühstück, Kaffee und Kuchen werden durchgängig angeboten, und ab 13 Uhr gibt’s Suppen und Leckeres vom Grill.