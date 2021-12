Bei Eingriff in Streit - 31-Jährige verletzt Polizisten

Mannheim-Vogelstang. Beim Eingriff in den Streit zwischen einer 63-Jährigen und einem befreundeten Paar am Sonntagabend in Mannheim-Vogelstang ist ein Polizist leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die 63-Jährige dabei, die 31-Jährige und ihren Lebensgefährten nach Hause zu fahren, als sie verbal aneinander gerieten. Die 31-Jährige zog den Schlüssel aus dem Zündschloss des fahrenden Wagens, der kurz danach zum Stehen kam. Daraufhin stieg sie aus und trat gegen das Fahrzeug. Der Lebensgefährte, der offenbar dem Streit aus dem Weg gehen wollte, entfernte sich zwischenzeitlich.

Als die 63-Jährige die jüngere Frau ansprechen wollte, wurde eine Polizeistreife auf das Geschehen aufmerksam. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass die junge Frau offenbar alkoholisiert war. Laut Polizei ergab der Alkoholtest 1,2 Promille. Als die Polizisten die Frau zur weiteren Abklärung der möglichen Verkehrsstraftat mit auf das Polizeirevier bringen wollten, leistete sie heftigen Widerstand. Sie fing an, die Einsatzkräfte zu beleidigen, nach ihnen zu treten und verletzte dabei einen Polizisten leicht am Oberkörper. Erst als weitere Einsatzkräfte eintrafen, gelang es der der Streifenwagenbesatzung schließlich, die Frau zu beruhigen und die Fahrt zum Polizeirevier fortzusetzen.

Dort angekommen, wurde eine Urin- und Blutprobe erhoben, da ein Drogenvortest positiv auf Kokain und Amphetamin reagierte hatte. Die Frau wurde daraufhin wieder entlassen. Der Mercedes war aufgrund der Beschädigungen am Zündschloss nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch unbekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen gegen die 31-Jährige aufgenommen. Diese muss mit mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" rechnen.