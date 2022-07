Auf der Flucht vor der Polizei mit Streifenwagen kollidiert

Mannheim. Ein betrunkener Pedelec-Fahrer ist am Sonntagabend in Mannheim-Vogelstang auf der Flucht vor einer Polizeistreife mit dieser kollidiert und verunfallt. Wie die Beamten berichten, bog der 23-Jährige durch eine Unterführung von der Thüringer Straße in Richtung Magdeburger Straße ab. Durch den Zusammenstoß mit dem Streifenwagen stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht.

Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von über einem Promille bei dem Radfahrer nach. Außerdem führte der 23-Jährige ein Butterflymesser mit sich, das sichergestellt wurde.