86-Jähriger verursacht hohen Sachschaden bei ungewöhnlichem Verkehrsunfall

Mannheim. Erheblicher Sachschaden ist bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall in Vogelstang entstanden. Nach Polizeiangaben war am Montagvormittag eine 32-jährige Frau damit beschäftigt, ein Kind auf dem Rücksitz ihres Fahrzeugs in seinem Kindersitz anzuschnallen. Dazu ließ sie die hintere Tür auf der Fahrerseite ihres am Fahrbahnrand der Sachsenstraße abgestellten Autos offenstehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer, der das Fahrzeug passieren wollte, streifte die geöffnete Fahrzeugtür, sodass diese komplett nach vorne gebogen und auch die Fahrertür in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hierdurch wurde auch die gesamte Beifahrerseite des Mercedes zerkratzt und eingedellt. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.