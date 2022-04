61-Jähriger auf der Straße bestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim. Einem Mann ist am Mittwoch in Mannheim-Vogelstang Bargeld gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 61-Jährige mehrere Hundert Euro an einem Geldautomaten abgehoben und lose in seine Jackentasche gesteckt. An der Haltestelle „Einkaufszentrum“ sprach ihn ein ihm unbekannter Mann gegen 13.30 Uhr an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Beide liefen in Richtung Parkplatz des Einkaufszentrums, wobei der Mann gestolpert und gegen den 61-Jährigen gestoßen sein soll. Dieser bemerkte erst im nachhinein, dass das Bargeld aus seiner Tasche entwendet wurde.

Der Täter wird als 30 bis 35 Jahre alt, 1,80cm groß mit hellen kurzen Haaren und sportlicher Figur beschrieben. Er soll eine Jeans und ein helles T-Shirt getragen haben.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621/174 3310 abzugeben.