Zuschuss soll Einbußen abfedern

Im Namen des Fördervereins Rathaus Seckenheim hat dessen Vorsitzende, die Stadträtin Marianne Seitz, den drei im Rathaus aktiven Vereinen eine Spende von insgesamt 1500 Euro überbracht. Sie setzte damit um, was der Verein bei seiner jüngsten Jahreshauptversammlung einstimmig beschlossen hatte.

IG-Vorsitzender Jürgen Zink hatte in der Versammlung den Antrag gestellt, der Förderverein möge die im Rathaus aktiven Vereine mit einem Corona-Zuschuss unterstützen. Die drei Gruppierungen hätten schließlich während der noch immer nicht ausgestandenen Corona-Pandemie erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. So liefen beispielsweise auch die Fixkosten weiter. Die Versammlung hatte einstimmig eine Zuwendung von 1500 Euro bewilligt, die Seitz nun an das Jugendrotkreuz, die Arbeiterwohlfahrt und an den Förderverein der Bücherei übergeben konnte. Für die AWO freute sich Karen Bracht, die Büchereifreunde waren mit Petra Fenske-Weise, Jutta Schabacker und Anja Neureuther vertreten, das Jugendrotkreuz durch Stefan Zieher. hat