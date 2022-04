Nach zwei coronabedingten Ausfällen, will die Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen (IG) die Kundgebung gegen Gewalt und Extremismus jeglicher Art, wieder am 1. Mai durchführen. Der unsägliche und furchtbare Krieg in der Ukraine hat wieder einmal deutlich gemacht, wie wichtig das Gedenken, Demonstrieren und Eintreten für Frieden, Freiheit und ein menschenwürdiges

...