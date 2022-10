Schutzhaft 1938 in Dachau - Deportiert 1945 Theresienstadt - Befreit“. So lauten die Eckdaten des Verfolgtenschicksals von Arthur Baer, zu dessen Erinnerung vor seinem früherern Wohnhaus an der Seckenheimer Hauptstraße, jetzt vor zahlreichen Interessenten ein Stolperstein verlegt wurde.

Markus Enzenauer, Historiker des Marchivum hatte Informationen zusammengetragen, wonach Baer am 21.

...