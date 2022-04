Neben der materiellen Unterstützung durch Geld und Sachspenden liegt es den Aktiven des Männergesangverein-Liedertafel 1861/07 am Herzen, Kontakt zu den Geflüchteten aufzunehmen und sie zumindest für kurze Zeit ihr Leid vergessen zu lassen. So öffnete Sängerin Gisela Konrad, die auch als Kirchenälteste in der evangelischen Erlösergemeinde fungiert, die Kirchentür für Gebet und Musik. Im

...