Nicht nur gegenüber seinem Vater, sondern auch gegen Polizeibeamte ist ein 26-jähriger Mann am Freitagabend handgreiflich geworden. Nach Polizeiangaben wurde die Streife am Abend in die Oberkircher Straße im Stadtteil Seckenheim gerufen. Dort drohte eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seinem 58-jährigen Vater zu eskalieren. Die Beamten konnten den Streit vor Ort zunächst schlichten.

AdUnit urban-intext1

Kurze Zeit später mussten sie erneut in die Oberkircher Straße ausrücken – wieder zu Vater und Sohn. Der 26-Jährige suchte erneut die Konfrontation und wurde seinem Vater gegenüber handgreiflich. Die Polizei versuchte, den Mann der Wohnung zu verweisen. Dieser weigerte sich jedoch. Die Beamten entschieden, den Mann festzunehmen. Dagegen setzte sich dieser heftig zur Wehr, hielt sich an einem Schrank fest und riss sich los. Die Polizisten mussten ihn zu Boden bringen und Handschellen anlegen. In der Arrestzelle auf dem Polizeirevier in Ladenburg konnte sich der 26-Jährige wieder beruhigen. Er stand vermutlich unter Einfluss von Alkohol und Drogen, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wohl wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Körperverletzung verantworten. vs