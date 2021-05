Wer schaut da hinterm Baum hervor?

Seckenheim. Der Mannheimer Stadtteil Seckenheim ist um eine Bärenstatue reicher. Seit Kurzem steht auf dem Waldspielplatz in Suebenheim eine aus einem Baumstamm gesägte Skulptur. Der Bär scheint sich an den Baum zu klammern – mit einer Pfote stützt er sich außerdem auf einem nachgebildeten Ast ab. Das geschnitzte Tier ist Teil eines größeren Ensembles, das voraussichtlich in der nächsten Zeit im Bereich des Spielplatzes entstehen wird. Die Seckenheimer haben eine besondere Beziehung zu Bären aus Holz. Lange Zeit stand eine solche Statue am Kreisverkehr unweit des Wasserturms. Sie ist vor einiger Zeit gestohlen worden und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Der Ladenburger Künstler, der den Bären damals angefertigt hatte, ist auch für das neue Kunstwerk verantwortlich. Das bestätigte er auf Nachfrage dieser Redaktion. Seinen Namen möchte er aber noch nicht in den Medien lesen. tge (Bild: Marcus Schwetasch)

