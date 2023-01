Weitwurf mit Tannen kommt gut an

Seit 2019 gibt es den „Seggema Winterzauber“, gemeinsam organisiert von Rotem Kreuz und Freiwilliger Feuerwehr. Er soll Mitte Januar noch einmal für so etwas wie weihnachtliche Stimmung sorgen. Wegen der Temperaturen gab es noch Tage zuvor Überlegungen, den „Winterzauber“ in „Frühlingserwachen“ umzubenennen. Doch dann hatte der Winter ein Einsehen und zeigte sich von seiner weißesten Seite, mit Original-Schnee und echten Flocken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit war zwar der Weg beschwerlicher, doch das hielt die Gäste nicht davon ab, sich vor der Halle des Roten Kreuzes hinter dem Seckenheimer OEG-Bahnhof zahlreich einzufinden. Zunächst waren es viele Familien, teilweise sogar mit Kinderwagen, die sich an diesem Platz, mit wundervollem Blick zum eingeschneiten Alt-Neckarbogen, einfanden. Die etwas älteren Kinder stellten sich an, um am Tannenweitwurfwettbewerb mitzumachen. Später versuchten sich auch Jugendliche und dynamische Erwachsene in dieser nichtolympischen Disziplin. Sie stellten fest, dass es gar nicht so einfach ist, einen gebrauchten Weihnachtsbaum auf diese Weise loszuwerden. Die Mühe lohnte sich, es gab schön gestaltete Urkunden.

Lustiger Wettbewerb: Weitwurf mit Tannen. © Hartwig Trinkaus

Die Tische in der geschmückten Halle waren mit kleinen Lichterketten stimmungsvoll dekoriert. Die Helferinnen und Helfer um den Feuerwehr-Kommandanten Stephan Seitz, und den DRK-Chef Michael Sauer hatten diesen „Seggema Winterzauber“ bestens vorbereitet.

Auch kulinarisch war einiges geboten, mit deftigen Speisen oder süßen Crepes. Und auch wer kühle Getränke bevorzugte, wurde ebenfalls bestens versorgt. Zu vorgerückter Stunde legte dann DJ Tanne auf. Und so wurde es ein richtig fröhliches Winterfest. hat