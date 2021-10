Weiter auf Kante genäht

Mannheim. Nächstes Heimspiel, nächster Heimsieg? So einfach ist die Gleichung für die Oberliga-Handballerinnen der TSG Seckenheim nicht. „Wir haben die nächste herausfordernde Aufgabe vor uns“, erklärt Trainer Siggi Oetzel vor der Partie am Samstagabend gegen den TSV Bönnigheim.

Natürlich hat der jüngste 27:26-Erfolg zur Heimpremiere gegen den TuS Schutterwald den Seckenheimerinnen gutgetan. Das Selbstvertrauen ist gewachsen, aber der Kader leider nicht. „Ich gehe davon aus, dass wir eine Auswechselspielerin haben werden“, so Oetzel. „Aber damit müssen wir klar kommen. Bis Weihnachten werden wir mit diesem Mangel leben müssen“, rechnet der Trainer mit maximal zwei Feldspielerinnen auf der Bank. Erst im Januar sollte sich die Lage wieder entspannen, wenn Auslandsaufenthalte und Examensarbeiten beendet und der Kader sich um drei, vier Spielerinnen erweitert. „Umso wichtiger ist es, dass wir in den Spielen mit der nötigen Einstellung zu Werke gehen. Gegen Schutterwald sah das richtig gut aus“, lobt Oetzel seine Spielerinnen.

Diesmal fehlt der TSG die privat verhinderte Rückraumspielerin Saskia Hellberg, dafür könnte Anne Wild wieder zurückkehren. „Sie hat im Training wieder mitgemacht, war aber noch nicht ganz schmerzfrei nach ihrer Verletzung. Ob es bis zum Samstag reicht, muss man abwarten“, erläutert der Trainer, der auch noch einmal das Gespräch mit Stefanie Kurstak suchen will: „Vielleicht kann sie uns ab und an doch noch helfen. Ich wäre für jeden Einsatz von ihr dankbar.“ me