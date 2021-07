Wechsel in Hausleitung

Die bisherige Pflegedienstleiterin des Horst-Schroff-Seniorenpflegezentrums in Seckenheim, Yvonne Bickel, ist seit Kurzem dessen neue Leiterin. Das teilte der Caritas-Verband Mannheim mit. Bickel ist seit zehn Jahren im Seniorenzentrum tätig. Auch die dadurch frei gewordene Stelle der Pflegedienstleitung wurde aus dem Haus heraus besetzt – mit der Wohnbereichsleiterin Renate Vela Caneiro.

Die langjährige Heimleiterin Dagmar Hinterberger geht in den Ruhestand. Der Leitungswechsel fiel aufgrund der Corona-Beschränkungen ruhig aus. Eine feierliche Verabschiedung soll es im Oktober geben. Hinterberger hat das Caritas-Haus bereits in der Bauphase begleitet und seit der Eröffnung vor 16 Jahren geleitet. In dieser Zeit hat sie es stark in den Stadtteil integriert: Es gibt unter anderem enge Kontakte zu den Vereinen. Für ihr Engagement erhält die 61-Jährige dieses Jahr den Alfred-Blümmel-Orden (wir berichteten). „Ich bin auf mein Haus total stolz“, sagt sie. „Aber ich hätte das alles nicht machen können ohne die Menschen hier, auf die ich mich vollkommen verlassen konnte.“

28 Jahre beim Caritas-Verband

Neue Leitung: Yvonne Bickel (l.) löst Dagmar Hinterberger ab. © Red

Hinterberger war insgesamt 28 Jahre beim Caritas-Verband Mannheim. Vor der Eröffnung des Horst-Schroff-Seniorenpflegezentrums war sie Pflegedienstleiterin im Maria-Scherer-Haus auf der Rheinau – auch dieses Heim hat sie vom Rohbau an begleitet.

Die Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein hebt die Verdienste von Hinterberger hervor. Und Vorstand Volker Hemmerich ergänzt: „Die wichtigste Aufgabe ist es, dass Zentrum in seinem besonderen Geist und in seiner besonderen Einbindung in das Seckenheimer Leben weiterzuführen.“

Das neue Leitungsteam hat einige Herausforderungen vor sich. An erster Stelle steht die Bewältigung der Corona-Pandemie. „Wir sind für jeden dankbar, der sich impfen lässt“, sagt Bickel. Außerdem muss die Landesheimbauverordnung bis zum Jahr 2025 umgesetzt werden. Die Verordnung beinhaltet das Recht auf Einzelzimmer und ein Wohngruppenkonzept. Das Horst-Schroff-Seniorenpflegezentrum ist derzeit in Wohnbereiche aufgeteilt und hat noch zehn Doppelzimmer. red