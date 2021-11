Warum Beethoven auf Wagner-Pizza stand

Für Palü-Intendant Andreas Hänssler war es der Abschluss eines bemerkenswerten Jahres seiner Kleinkunstbühne. Mit einem Open Air im Sommer zaghaft begonnen und mit einigen kabarettistischen und musikalischen Abenden im Jugendstilsaal des Badischen Hofs fortgesetzt, war es nun der letzte Abend im Jahr 2021, zu dem er viele Gäste begrüßen konnte. Die noch in diesem Jahr vorgesehenen Künstler Martin Herrmann (verschoben auf 18. März), Michael Fiedler (8. April) und Carmela De Feo (6. Mai) sind damit erst 2022 zu erleben, denn im eigentlich ausverkauften Palü gab es, aus nachvollziehbaren Gründen, einige freie Plätze. Wer nicht weggeblieben war, der erlebte einen bisweilen einfach nur lustigen, wort- und tonreichen sowie virtuosen Michael Sens.

Alle Zutaten vorhanden

Der 1963 in Berlin geborene Kabarettist und Autor studierte Violine und Klavier, er komponiert und singt, war Pantomime am Deutschen Theater, schreibt Theaterstücke und ist bei einem Karlsruher Beratungsunternehmen für Rhetorik, Körpersprache und Humor tätig. Insofern hatte das Programm des Musik-Kabarettisten alle Zutaten, die Palü-Freunde so gerne mögen, diesmal anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven.

Michael Sens zeigte Wortwitz und musi-kalisches Können. © Hartwig Trinkaus

Es war die augenzwinkernde Huldigung von einem der größten Komponisten. Sens vermittelte eine nicht alltägliche, nämlich kabarettistische Sicht auf das vielseitige Schaffen und Wirken des Bonner Künstlers, er spielte sozusagen mit ihm und anderen Musikern.

Sinnreich und mit schwarzem Humor gewürzt waren einige Gedichte – oder wer wusste etwa schon, dass Beethoven den unbekannten Musiker Wagner getroffen hat, der schlecht komponierte, aber dessen Steinofenpizza lecker war? Das Zusammentreffen zwischen dem großen Komponisten und anderen Musikern gab Michael Sens Gelegenheit, sein Können am Flügel des Badischen Hofs und an der Violine auszubreiten, einschließlich Falcos „Rock Me Amadeus“. hat

