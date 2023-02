Warum Anna Vogt in Mannheim-Seckenheim Wurzeln schlagen will

Anna Vogt (kl. Bild) ist die neue Kantorin in der evangelischen Erlösergemeinde. Dort hat sie zum 1. Februar die Nachfolge von Kantor Wolfgang Schaller angetreten. Am Sonntag, 12. Februar, 10 Uhr, führt Pfarrerin Stefanie vom Hoff die neue Hauptmusikerin im Gottesdienst in ihren Dienst ein. Die 34-Jährige hat nach dem Germanistik- und Pädagogikstudium in Karlsruhe noch ein Studium der Kirchenmusik in Heidelberg absolviert. Seit 2017 war sie Chorleiterin in Neckargemünd sowie Organistin und Kinderchorleiterin in Mannheim. Von 2020 bis 2022 war sie Kantorin an der Kreuzkirche in Heidelberg-Wieblingen.

60-Prozent-Stelle im Stadtteil

Jetzt freue sie sich, mit ihrer 60 Prozent-Stelle „in Seckenheim langfristig Wurzeln schlagen zu können und die viele Früchte tragende Arbeit“ ihres Vorgängers Wolfgang Schaller fortzuführen.“ Zu ihren Aufgaben gehört das gottesdienstliche Orgelspiel sowie die Leitung der Kantorei, der Kinderchöre und des Kammerorchesters.

Das vielfältige kirchenmusikalische Angebot der Erlösergemeinde wird unterstützt durch Anna Vogts Schwester Karoline Vogt, die die Posaunenarbeit begleitet sowie Jutta Glette (Flötenkreis). Karoline Vogt ist vielen bekannt als Leiterin des Vesperkirchen-Chors, der zuletzt am vergangenen Sonntag in Konkordien gesungen hat.