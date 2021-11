Mannheim-Seckenheim. Am Sonntag, 28. November, lädt die katholische Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin zu einem Waldspaziergang ein. Zwischen 14 und 17 Uhr kann ab dem Spielplatz an der Rothlochhütte der Adventsweg in Eigenregie und mit LED-Laternen erkundet werden. Mit Bildern und Geschichten können die Teilnehmer dem Advent auf die Spur kommen. Angesichts der hohen Infektionszahlen könne der „Wald-Advent für Familien“ diesmal nicht als gemeinsame Aktion stattfinden, informiert die Seelsorgeeinheit.

