Vom „ländlichen Creditverein Seckenheim“ zur großen Bank

„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“, erkannten Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch schon vor rund 170 Jahren. Fast zeitgleich entwickelten beide die Idee der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Es wurden Landwirtschafts- und Handwerkergenossenschaften gegründet und auch Kreditgenossenschaften. Raiffeisen schrieb zur Gründung landwirtschaftlicher Darlehnskassen 1866 einen Leitfaden, an dem sich auch die Gründung des Ländlichen Creditvereins Seckenheim orientierte.

Dazu kamen am 25. Mai 1881 schließlich 82 Männer in den Saal des damaligen Gasthauses „Zur Krone“, meist Kaufleute und Landwirte, um eine „eigene Bank“ zu gründen, und Bürgermeister Jakob Seitz zum Chef des Verwaltungsrats zu bestellen. Fundament war die persönliche und zunächst unbeschränkt haftende Mitgliedschaft, um ein gemeinsames wirtschaftliches Ziel, hier vornehmlich die Versorgung mit Kreditmitteln, zu sichern.

Erster Lehrling späterer Vorstand

War das Banklokal zunächst das Wohnzimmer des Rechners Georg Jakob Seitz, so konnte 1925 an den Seckenheimer Planken, Hauptstraße 94, ein Banklokal angemietet und 1927 Wilhelm Rudolf als erster Lehrling eingestellt werden. Schon 1934 war er Vorstandsmitglied und ab 1945 Chef im Vorstand. Rudolf sollte die Bank bis 1981 prägen und zur größten Raiffeisenbank Badens machen. Die Bank wuchs weiter, so dass 1938 das Eckhaus Freiburger Straße 1 erworben und nach 1946 bezogen werden konnte. Schon damals hatten auch Friedrichsfelder und Ilvesheimer Mitglieder Sitz und Stimme im Aufsichtsrat. Es folgte in den 50er Jahren die Erweiterung des nun als „Spar- und Kreditbank“ firmierenden Instituts um die Zehntscheuer. Mitte der 60er Jahre kam das Anwesen Freiburger Straße 3 und zehn Jahre später - nun lautete der Firmenname Volksbank Seckenheim - das Haus Hauptstraße 123 mit hinterem Querbau am großem Parkplatz an der Freiburger Straße hinzu.

Franz Scheid, von 1957 bis 1988 Vorstandsmitglied, war daran maßgeblich beteiligt. Ab 1993 begann Bankdirektor Rolf Müller verschiedene Fusionsgespräche. Zunächst schloss man sich mit der Volksbank Edingen-Neckarhausen, dann mit der Raiffeisenbank Heddesheim und schließlich mit der Volksbank Mannheim unter Willy Köhler bis 1998 zur Volksbank Rhein-Neckar zusammen. Zeitweise war das Institut größte Volksbank in Baden-Württemberg. 2007 kam die Fusion mit der VR Bank Ludwigshafen zur heutigen VR Bank Rhein-Neckar.

Obwohl der Firmensitz sich seit 2002 an der Mannheimer Augustaanlage befindet, so geht das 140-jährige Jubiläum der Bank doch auf den „Ländlichen Creditverein“ in Seckenheim als Stammhaus und Gründungsinstitut, konstituiert am 25. Mai 1881, zurück.

