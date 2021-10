Viel Mühe mit dem Müll

Kaugummiflecken, Schmierereien und weggeworfene Abfälle geben rund um das Alte Rathaus kein schönes Bild ab (wir berichteten). Grund genug für die Vereine, die in dem historischen Gebäude im Seckenheimer Ortskern ihr Domizil haben, selbst den Verschmutzungen zu Leibe zu rücken. Am Kerwesamstag trafen sich Marianne Seitz, Vorsitzende des Fördervereins Altes Rathaus, Stefan Zieher, Leiter Jugendrotkreuz, Karen Bracht, Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt sowie Petra Fenske-Weise, Vorsitzende des Freundeskreises der Bücherei, im Alten Rathaus mit vielen Freiwilligen um mit Spachtel, Greifzange, Besen und Schaufel, den Müll und vor allem die Zigarettenkippen, die sich in die Fugen des Rathausvorplatzes festsetzen, zu entfernen.

Mit von der Partie war auch IG-Vorstand Willi Pint, der nicht versteht, „warum Müll, Kippen und Essensreste einfach hingeschmissen, werden“, schließlich gibt es genügend Mülleimer am Rathaus.

Sandsteinplatten ein Problem

Auch wenn die Stadt Mannheim den Platz regelmäßig reinigen lässt und die RNV, die für die Haltestelle vor dem Rathaus zuständig ist, sich um den Seitenstreifen kümmert, reicht dies nicht aus, solange die Bodenflächen verschmutzt werden. Ein Problem stellen auch die Bodenplatten aus Sandstein unter den Rathaus-Arkaden dar. Aber da waren auch die freiwilligen Helferinnen und Helfer machtlos. Die zahlreichen Flecken müssen mit speziellem Gerät oder besonderen Mitteln angegangen werden, so Marianne Seitz, die sich auch über den Taubendreck ärgert. „Uneinsichtige Bürger locken immer weitere Tauben mit ihrem Futterangebot an“, beklagt die Stadträtin weiter.

Dem Aufruf zum Helfen ist auch Iris Pfeil gefolgt. Sie appellierte an die Eigenverantwortung der Passanten. „Aber auch Geschäftsleute rund um die Planken könnten helfen, den Sauberkeitszustand zu verbessern“, so die aktive Seckenheimerin weiter. Die Helferinnen und Helfer sind sich aber einig, auch zukünftig einmal jährlich vor ihrer eigenen (Rathaus-)Tür zu kehren und die Flächen zusätzlich intensiv zu reinigen. sane

