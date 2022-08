Unbekannter schlägt in Mannheim-Seckenheim Heckscheibe eines Autos ein

Mannheim. Ein Mann hat in der Nacht auf Donnerstag in Mannheim-Seckenheim die Heckscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der Unbekannte den Mercedes in der Badenweilerstraße gegen 2.30 Uhr, bevor er sich mit zwei weiteren Männern in Richtung Wasserturm entfernte. Die Polizei schätzt den am Wagen entstandenen Sachschaden auf circa 500 Euro und fahndet derzeit weiterhin nach dem Täter. Er ist nach Polizeiangaben 1,80 bis 1,90 Meter groß und sehr schlank. Zum Tatzeitpunkt trug er ein helles Muskelshirt und eine kurze dunkle Hose. Personen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203 93050 in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Blaulicht Handy einer 53-Jährigen in Heidelberg gestohlen - Dieb erwarten zwei Anzeigen Mehr erfahren