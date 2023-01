Mannheim. Unbekannte Täter haben die Glasfassade des Kinderhaus-Seckenheim-Süd beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, warfen die Täter in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr und Dienstag, 10.30 Uhr einen Stein auf die Fassade hinter den Dorfgärten. In dem Glas entstand laut Polizei ein faustgroßes Loch in einer Höhe von 3,50 Metern. Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter der Rufnummer 0621 48973 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1