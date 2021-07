Ein Mannheims zweitgrößter Sportverein, die TSG Seckenheim mit weit über 2000 Mitgliedern, will sportlicher Dienstleister sein, aber auch Traditionen und soziales Miteinander leben. Dazu gehört auch die Jubilarfeier, die wegen der Corona-Pause diesmal mit zwei Jahrgängen an einem Termin stattfand - im luftigen Zelt auf dem Waldsportplatz und dennoch in festlichem Rahmen. Weit mehr als hundert

...