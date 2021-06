TSG legt wieder los

Nach der langen Corona-bedingten Pause ist die TSG Seckenheim mit einem Programm für alle Altersgruppen in den Sommer gestartet. In den renovierten Sportstätten gibt es ein breites Angebot an Ferienkursen für Kinder und Jugendliche sowie Intensiv-Schwimmprogramme bis in die Sommerferien. „Wir freuen uns, dass endlich wieder alle Sportarten starten dürfen“, so Geschäftsführer Florian Mannheim. „Neu sind zum Beispiel Angebote wie betreutes Fitnesstraining oder Zirkeltraining auf dem Waldsportplatz.“

Auch die Fitness- und Gesundheitssportkurse haben losgelegt. Bis Mitte Juli sind die Kurse für alle Vereins-Sporttreibende geöffnet. Der Rehabilitationssport startet ab Juli, das Programm wird ausgeweitet. Auch das Studio Kaiserhof ist wieder für freies Training geöffnet, ebenfalls mit zusätzlichen Terminen am Nachmittag.

Feriencamps ab 72 Euro

Auch die beliebten TSG-Feriencamps sind 2021 wieder im Angebot und es sind noch Plätze frei: bewegte Ferienangebote mit Sport, Spiel und Spaß für verschiedene Altersgruppen. Professionell organisiert und durchgeführt und unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften ab 72 Euro pro Woche. Programm, Details und Anmeldung sind auf der Homepage unter dem Stichwort „Ferienprogramm“ zu finden. Auch neu: Bei Absage von Seiten der TSG entstehen keine Kosten, in allen anderen Fällen gelten die Stornierungsregeln der TSG.

Weitere Infos gibt es unter www.tsg-seckenheim.de, per Mail an info@tsg-seckenheim.de oder per Telefon unter 0621/48 14 87 7. red

