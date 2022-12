„Top-Vorbild im Ehrenamt“

Man spürt, dass sie sich nicht ganz wohl fühlt. „Ich bin lieber in der zweiten Reihe“, schmunzelt Regina Kasper, als wir uns mit ihr im Vereinslokal treffen. Doch Andreas Hänssler, der Vorsitzende der TSG Seckenheim, kann seine Stellvertreterin überzeugen, über ihr bereits Jahrzehnte währendes ehrenamtliches Engagement zu berichten, weil es eben so vorbildlich ist – und daher ja auch vor kurzem hochkarätig geehrt wird: mit dem Sport-Award.

Bei der Ehrung im Rosengarten ist die Seckenheimerin in bester Gesellschaft. Malaika Mihambo etwa erhält die Auszeichnung in der Kategorie „Top-Sportlerin“, Regina Kaspers „Seckenheimer Landsmann“ Rüdiger Harksen für sein Lebenswerk (wir haben in unserem Sportteil berichtet). Regina Kasper selbst wird in einer Kategorie geehrt, deren Bezeichnung nicht treffender für sie sein kann: „Top-Vorbild Ehrenamt“.

„Ins Turnen gekommen bin ich im Alter von vier Jahren“, berichtet die Geehrte, ein echtes Seckenheimer Mädel, Jahrgang 1959, Tochter des Spenglermeisters Schmidt aus der Zähringer Straße, wie für Insider des Seckenheimer Ortslebens hinzugefügt sei. Der Verein heißt damals noch Turnerbund Jahn, wird erst Jahrzehnte später im Fusionsverein TSG aufgehen. Geturnt wird jedoch wie heute im Saal des Seckenheimer Schlosses: „Seitdem ist der Verein mein Leben“, bekennt Regina Kasper gegenüber dem „MM“.

Vom Kinderturnen geht es quasi automatisch zum Leistungsturnen – in den vier klassischen Disziplinen: Sprung, Barren, Balken, Boden. Die junge Regina vertritt, trainiert von Erich Schüssler, die Farben ihres Vereins bei vielen Breitensportwettbewerben. Den größten Erfolg fährt sie 1977 beim Landesturnfest in Weinheim ein: Turnfestsiegerin.

Bereits mit 15 entscheidet sie sich, ihr Wissen weiterzugeben, erwirbt den Übungsleiterschein, trainiert fortan Mädchen im Geräteturnen – und das bis heute. „Inzwischen sind schon die Enkel derer dabei, die ich anfangs trainiert habe“, berichtet sie. Und ein Ende ist auch nach 48 Jahren nicht abzusehen. „Es macht einfach riesigen Spaß, mit den Kindern zu arbeiten“, bekennt sie: „Man bekommt von ihnen so viel zurück.“

Aktivität von Kindern und Jugendlichen im Verein begreift sie jedoch nicht nur als sportliche Betätigung, sondern auch als soziales Wirken: Drei Jahrzehnte lang organisiert sie daher etwa auch Ferienfreizeiten, jeweils in der ersten Hälfte der Sommerferien: „Mit 40 Kindern eine Woche in Losheim im Saargebiet – toll!“

Viele, die dabei sind, werden dies ihr Leben lang nicht vergessen. Zu ihrem 50. Geburtstag erhält Regina Kasper ein Buch mit Erinnerungen derer, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Es wird zu einem Zeugnis davon, wie wichtig sie für deren Entwicklung ist: „Es war so wertvoll, dass Du mich ins Leben begleitet hast“, lautet eines der Bekenntnisse.

Spaß im Verein, Frust mit der Stadt

Inzwischen überblickt Regina Kasper fünf Jahrzehnte Entwicklung des Turnsports in Deutschland. Was hat sich verändert? „Das Leistungsturnen wird immer professioneller“, berichtet sie: „Damit steigen die Ansprüche.“ Umso mehr ist sie zufrieden, dass sich ihr Verein in diesem professionellen Umfeld behauptet: „Nach dem Leistungszentrum sind wir Spitze in Mannheim“.

26 Jahre ist Regina Kasper Abteilungsleiterin Turnen, aktuell außerdem stellvertretende Vorsitzende des mit rund 2500 Mitgliedern zweitgrößten Sportvereins in Mannheim. Während der Corona-Pandemie organisiert sie das Test- und Impfzentrum des Vereins, das überregional für Aufsehen sorgt. „Wir haben 20 000 Menschen getestet und 800 geimpft“, berichtet sie nicht ohne berechtigten Stolz. Und sie arbeitet das Schutzkonzept des Vereins für Jugendliche vor sexuellen Übergriffen mit aus – das erste und umfassendste Schutzkonzept eines Sportvereins in Mannheim, wie Vereinschef Hänssler betont.

Was hat sie noch vor? Mithelfen, das große Ziel eines Sportparks auf dem ehemaligen Stem-Gelände zu verwirklichen. „Das wäre die Erfüllung eines jahrzehntelangen Traums unserer Turnerinnen und Turner“, sagt sie: „Eine Halle mit feststehenden Geräten, die man nicht immer auf- und abbauen muss.“ Denn bislang ist das im Saal des Schlosses der Fall – drei Mal pro Woche.

Aber dieses Thema markiert auch einen Punkt, der ihr zunehmend zu schaffen macht: die Behandlung durch die Stadt: „Das ist manchmal so frustrierend.“ Und Stem ist dafür geradezu ein Paradebeispiel: „Man sieht keinerlei Fortschritte. Es ist wie ein Kampf gegen Windmühlen.“

Demgegenüber „macht die Arbeit innerhalb des Vereins nach wie vor Spaß“, versichert sie. Die will sie daher fortsetzen, „so lange mein Chef weitermacht“ – sagt sie grinsend und blickt zu Andreas Hänssler.