Sportler halten Verein die Treue

Der Sportverein 98/07 (SV) Seckenheim hat während der Corona-Pandemie rund 40 Mitglieder verloren. Das teilte der stellvertretende Vorsitzende Bernhard Erbacher bei der Hauptversammlung mit. Dies sei im Vergleich zu anderen Vereinen, wo deutlich mehr Menschen ihr Mitgliedsbuch zurückgegeben hätten, ein „erfreulich“ geringer Verlust. Derzeit zählt der SV 650 Mitglieder.

Zur Hauptversammlung begrüßte Erbacher nicht nur die früheren SV-Vorstände Seppel Dausch und Egon Benzinger, sondern auch Sabine Hamann, die Vorsitzende des Sportkreises Mannheim sowie zahlreiche interessierte SV-Mitglieder. Wichtigster Punkt war der Wechsel der Sportanlagen. Die Stadt Mannheim übernimmt Ende dieses Jahres vom SV die Otto-Bauder-Anlage an der Wildbader Straße und hat ihrerseits bereits zum 1. März die Bezirkssportanlage (BSA) am Neckar an den Verein übergeben. Auf der Otto-Bauder-Anlage soll Wohnbebauung entstehen (wir berichteten).

Neuer Vorstand und Ehrungen Der neue geschäftsführende Vorstand: Erster Vorsitzender: Michael Greulich. Stellvertreter: Claudia Elißer und Bernhard Erbacher. Erweiterter Vorstand: Wilfried Pfliegensdörfer, Roland Seubert und Jens Weber. Den Abschluss der Hauptversammlung bildete die Ehrung langjähriger Mitglieder, die jedoch nicht alle anwesend sein konnten. 25 Jahre: Ursula Karch, Erwin Rohwer 40 Jahre: Karl Möll, Heinz Ommert 50 Jahre: Eleonore Wolf, Heinz Träutlein, Hartwig Trinkaus, Gerhard Klug, Gerhard Kasten

Noch fehle die Unterschrift zum Erbpachtvertrag, berichtete Erbacher. Diese sei aber die Voraussetzung dafür, um den fertigen Bauantrag zum neuen BSA-Sanitär- und Umkleidebereich einreichen zu können. Laufbahn und Kleinspielfeld sind bereits hergerichtet. Die TSG Seckenheim, Türkspor und der Schulsport werden die BSA weiterhin mitnutzen. Erbacher dankte besonders Lars und Gerhard Elißer, der Geschäftsstelle (ehrenamtlich besetzt mit Ursula Karch und Claudia Elißer) und Hans Benzinger, denn der SV arbeitet ohne angestellten Geschäftsführer.

Fernwärme installiert

Weitere Baumaßnahmen waren die Installation von Fernwärme im Vereinshaus sowie neue, verdunkelbare Fenster anstelle der alten Glasbausteine im Saal. Zum Jahreswechsel sollen der Sanitärbereich im Lore-Marzenell-Saal saniert, der Bodenbelag auf der Bühne erneuert und die Türen ausgetauscht werden. Die Kasse schloss 2020 mit einem Plus, da wegen Corona geplante Ausgaben nicht anfielen. Die Kassenprüfer Hans Benzinger und Monika Richter hatten keinerlei Beanstandungen.

Erfolgreich Zuschüsse beantragt

Im Anschluss an die Berichte der Abteilungen Leichtathletik, Fußball, Turnen, Badminton und Basketball wurde der Haushaltsplan 2021 vorgelegt. Die Abteilung A verarbeitet die Vereinskosten und den Sportbetrieb. Im zweiten Bereich werden die durch Zuschüsse von Stadt Mannheim und Badischem Sportbund getragenen Sanierungskosten für die BSA verbucht. Der entsprechende Zuschuss muss jeweils beantragt werden, darum kümmert sich Wilfried Pfliegensdörfer. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Abschließend erklärte Erbacher, dass er, wie 2019 angekündigt, ins zweite Glied zurücktreten und eine Vorstandsverjüngung einleiten werde.

Es wurde jeweils ohne Gegenstimme gewählt: Erster Vorsitzenden Michael Greulich, Stellvertreter sind Claudia Elißer und Bernhard Erbacher. Dieses Trio bildet den geschäftsführenden Vorstand. Dazu kommt der erweiterte Vorstand mit Wilfried Pfliegensdörfer, Roland Seubert und Jens Weber. Die Kassenprüfer wurden bestätigt. red