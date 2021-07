„Sozialer Aspekt des Vereins“

„Wir sind sehr stolz, in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen der TSG-Kindersportschule feiern zu können“, so Andreas Hänssler, Vorsitzender der TSG Seckenheim. Zahlreiche Eltern waren mit ihren Kindern zum Waldsportplatz gekommen, wo sich die Akteure der Kindersportschule ein fröhliches Spiel- und Sportangebot für die ganze Familie ausgedacht hatten, um ihr Jubiläum zu feiern. Doch zuvor gab es einen kompakten „offiziellen Teil“.

Dabei erinnerte Hänssler daran, dass der budesweit agierende TV-Chef Richard Möll die Idee einer Kindersportschule mit nach Seckenheim gebracht und schon 1993/94 überlegt hatte, diese zu realisieren. Schließlich konnte nach Vorgesprächen 1996 diese Kindersportschule, zunächst als „KITS“ und dann als „KiSS“, auf den Weg gebracht werden. Sie stand unter der gemeinsamen Trägerschaft von TV 1898, TB „Jahn“ 1899 und SV 98/07.

Gedacht war, als Variante zum Kinderturnen eine „Schulform“ mit Lehrplänen, pädagogischen und gesundheitsmedizinischen Aspekten anzubieten. Unter der Leitung der hauptamtlichen Sportfachkräfte „Kalle“ Spieß und Claudia Götz startete das Projekt.

Zwar gab es Probleme, die in den verschiedenen Vereinsstrukturen, in den im ganzen Ort verteilten Sportstätten und in der finanziellen Kooperation begründet waren. „Aber die beiden Leiter haben ihre Sache hervorragend gemacht und die Kindersportschule zu ihrer heutigen Qualität auf den Weg gebracht“, betonte Hänssler, „aber erst 2003 war der Haushalt der Einrichtung ausgeglichen“. Das Ziel blieb dennoch anspruchsvoll und sollte ein hohes Ausbildungsniveau unter besonderer Berücksichtigung des gesundheitlichen Aspekts bieten.

Leiterin feiert „Zehnjähriges“

Mit der Verschmelzung von TV 98 und TB Jahn im Jahr 2005 löste der SV diese Abteilung im eigenen Profil auf, so dass sich die Kindersportschule nun ganz der neuen TSG Seckenheim anschloss. Damit war für Leitung und Planung vieles einfacher und klarer. Außerdem trat die Sport- und Gymnastiklehrerin Carola Völker 2005 ins Betreuerteam ein und übernahm in großer Kontinuität im Sommer 2011 die Leitung, weshalb sie nun auch ihr „Zehnjähriges“ feiern und dankende Anerkennungsworte des TSG-Vorstandes entgegen nehmen durfte.

Professionelle Ausbildung

Im Mittelpunkt der Arbeit des sich zur größten TSG-Abteilung entwicklenden Bereiches stand damit weiterhin die allgemeine Sportausbildung mit Individual- und Mannschaftssportarten, diversen Ballspielen mit und ohne Schläger, leichtathletische und turnerische Aspekte sowie, ganz wichtig, schwimmen lernen. Erkennbar blieb es bei der Vermeidung frühzeitiger Spezialisierung, denn daneben wurden auch stets Ferienprogramme und Feriencamps angeboten.

Das engagierte Team der Kindersportschule besteht neben Chefin Carola Schmid aus dem stellvertretenden AL-Leiter, dem Inhaber der C-Lizenz Schwimmen, Christian Roder, aus Simone Braun, Armin Habeth, Tomislav Fronius und Laura Schlupp sowie den Honorarkräften Belana Ey, Lena Luntz und Nina Grau. Alle haben sportwissenschaftliche Grundlagen.

Durch die zunehmende Technisierung der Umwelt, können Kinder ihren Bewegungsdrang nicht mehr einfach auf der Straße ausleben. Da aber für eine gesunde Entwicklung eine zielgerichtete körperliche Bewegung Sinn macht, setzt hier die Kindersportschule ein, belässt es aber nicht bei ihrer Aufgabe als Dienstleister, sondern betont bewusst auch den sozialen Aspekt eines Sportvereins, dennoch begrenzt auf 15 Kinder pro Lerngruppe. Es werden Grundlagen für die körperliche und seelische Entwicklung gelegt, begünstigt durch einen kindgerechten, Sportarten-übergreifenden Stundenplan. Er soll bestmögliche Voraussetzungen für Sport im Jugend- und Erwachsenenalter schaffen.

So konnte auf dem Waldsportplatz die Kindersportschule im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung, mit tollen Sport- und Spielangeboten für Groß und Klein, bestens für sich werben.