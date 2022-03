Sonntagsessen in die Tasche gepackt

Die Einladung an Obdachlose und Bedürftige im Pfarrzentrum St. Clara ist ein Akt christlicher Nächstenliebe. Obwohl das jährliche, nun schon 33. Angebot der St. Aegidiusgemeinde zum gemeinsamen, sonntäglichen Mittagstisch wegen der Corona-Situation nicht, wie seit Jahren gewohnt, als frisch zubereitetes Mittagsessen gestaltet werden konnte, so war unter den Helferinnen und Helfern dennoch klar, dass man die Initiative trotzdem durchführen würde.

Da es leider nach wie vor notwendig ist, arme Menschen und solche, die auf der Straße leben, zu unterstützen, hatten sich Ehrenamtliche, viele langjährig dabei, entschlossen, die Alternative aus dem vergangenen Jahr zu wiederholen. Unter der Leitung von Roswitha Falkenberg fanden sich nahezu 30 Menschen aus der katholischen Seelsorgeeinheit, aus der evangelischen Erlöserkirche und Menschen guten Willens zusammen, um für Obdachlose und Bedürftige Nahrungsmittel zu richten und in Taschen zu packen.

Etliche Unterstützer

Bevor die umweltfreundlichen vrn-Stoffbeutel jedoch gefüllt werden konnten, mussten etliche Förderer angesprochen werden, und die Bitte um Unterstützung fiel zum Glück häufig auf fruchtbaren Boden. Deshalb gab es etliche Förderer und Unterstützer, darunter auch größere Zuwendungen von der VR-Bank oder der Heinrich-Vetter-Stiftung aus Ilvesheim, die die Arbeit der Ehrenamtlichen würdigten und so ermöglichten. Außerdem wurden selbst gebackene Kuchen von Gemeindemitgliedern der Seelsorgeeinheit St. Martin und von evangelischen Christen zur Verfügung stellt. Roswitha Falkenberg, die seit nunmehr 12 Jahren die Organisation innehat, freute sich über den gelungenen Ablauf. Sie dankte auch jenen Institutionen, die Lebensmittel zur Verfügung stellten. So wurden die Proviant-Taschen mit Brot, Obst, Wurst, Käse, Fruchtsaft und Konserven sowie Hygieneartikeln gefüllt und mit gut gemeinten Wünschen den rund 200 Bedürftigen, erste standen schon um 9 Uhr am Pfarrzentrum, mit auf den Weg gegeben.

Denn leider konnte man einen wichtigen Teil des Termins, nämlich das gemeinsame Essen im Nazariussaal des Pfarrzentrums nicht ermöglichen. Das persönliche Gespräch am Tisch war in den Jahren vor Corona immer wichtiger Bestandteil der christlich geprägten Initiative und wurde von den Gästen stets sehr gerne und gut aufgenommen. Nun versprach man sich, auch weiterhin aktiv zu sein und das beliebte, gemeinsame Sonntagsessen im nächsten Jahr wieder zubereiten zu können. hat