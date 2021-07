Am Sonntag, 18. Juli, startet ab 15 Uhr im Anwesen Kloppenheimer Straße 25 ein „Festival der Skulpturen und Bilder“. Im weitläufigen Ambiente der Scheunen-Galerie, in Atelier, Hof, Garten und Scheune sind die Exponate bis 1. August an den Wochenenden von 15 bis 19 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0621/480 25 333 zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gruppen-Ausstellung zeigt einen Querschnitt aus den Werken von Ursula Reindell (Bad Kreuznach), Petra Roquette (Wörth), Christiane Demenat (Schwabhausen) und Sigrid Kiessling-Rossmann (Seckenheim).

Mit Live-Band

Jede Künstlerin hat im Laufe ihres Arbeitslebens mit Materialien wie Holz, Stein, Terracotta, Bronze und Papier ganz eigene Kunst-Welten entstehen lassen. Die Bildhauerinnen und Malerinnen werden zur Präsentation ihrer Werke am Eröffnungstag anwesend sein. Ab 18 Uhr spielt zudem die Live-Band „Nobili“ mit Matthias Coenen (Gitarre), Raphael Autz (Schlagzeug) und Francesca Kapper (Gesang). Der Eintritt ist frei. hat