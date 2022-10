Seckenheim. Der Singkreis hat bereits intensiv geprobt: Am Sonntag, 2. Oktober, 17 Uhr, führt der Chor unter der Leitung von Wolfram Sauer das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn in der St. Aegidiuskirche, Seckenheimer Hauptstraße 78, auf. Ende Juli fand bereits ein Probenwochenende in Ritschweier statt. Gemeinsam mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester kommt es im Herbst dann zur Aufführung. Beide Ensembles bestehen in 2022 seit 70 Jahren.

