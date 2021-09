„Sie öffnete das Haus für alle und machte es zum Treffpunkt“

„Wer sich engagiert, wird adoptiert“, mit diesen Worten begann und endete die Laudatio von Stadträtin Marianne Seitz auf Dagmar Hinterberger. Die gebürtige Pfälzerin ist Trägerin des Alfred-Blümmel-Ehrenordens 2021 und erhält damit Seckenheims höchste Auszeichnung für vorbildliches bürgerschaftliches Engagement.

Denn obwohl der Sängerbund den Orden 1981 zum dreimal elfjährigen Jubiläum seiner Karnevalsabteilung „Die Zabbe“ stiftete und diesen üblicherweise in der Fasnachtszeit verleiht, handelt es sich nicht um eine närrische Auszeichnung.

Der Orden erinnert zum einen an den 1976 mit nur 51 Jahren unerwartet verstorbenen Alfred Blümmel, der sich über Vereins-, Partei- und Konfessionsgrenzen für Seckenheim einsetzte und das Ehrenamt hochhielt. „Zum anderen zeichnet er Menschen aus, die seinem Vorbild folgen“, erklärte Sängerbund-Vorsitzende Daniela Petzinger bei der Ordensverleihung. Pandemiebedingt war diese als Freiluftveranstaltung auf das Spätjahr und den Kirchplatz von St. Aegidius verlegt worden.

Hinterberger, die das Horst Schroff Seniorenpflegezentrum seit seiner Eröffnung im Jahr 2005 bis zu ihrem Eintritt in den Vorruhestand am 1. Mai dieses Jahres leitete, erhält ihn, weil sie weit mehr tat, als es ihre eigentliche berufliche Aufgabe war. „Sie suchte zum Wohl der Bewohner den Kontakt zu Vereinen, Organisationen und Kirchen. Sie warb mit Erfolg um Ehrenamtliche, um die Hauptamtlichen zu unterstützen. Zugleich öffnete sie das Haus für alle und machte es zum Treffpunkt“, so Seitz, der das Verleihungsgremium die Auszeichnung im vergangenen Jahr zuerkannt hatte.

Projekt von Anfang an begleitet

Die Seckenheimer Stadträtin skizzierte die berufliche Laufbahn ihrer neuen Ordensschwester. Diese begann linksrheinisch mit der Ausbildung zur Hauswirtschafterin und dann in der Alten- und Krankenpflege. Weiterbildungen zur Wohngruppen- und Pflegedienstleiterin folgten. Mit all diesen Qualifikationen und entsprechender Berufserfahrung ausgerüstet, ging es 1993 rechtsrheinisch weiter. Hinterberger wurde vom Caritasverband Mannheim eingestellt und übernahm zunächst die Pflegedienstleitung im Maria-Scherer-Haus Rheinau. 2002 wurde ein Seniorenheim mit Pflegeplätzen und Betreutem Wohnen für Seckenheim angedacht. „Ich wurde vom damaligen Caritasdirektor Franz Pfeifer von Anfang an miteinbezogen, habe das Projekt vom ersten Pinselstrich an begleitet und schrieb das Einrichtungskonzept“, sagte Hinterberger wenige Minuten nach der Übergabe von Orden und Urkunde. „Und es ist ein bis ins Detail ausgeklügeltes Schmuckstück geworden“, erklärte sie. Kein Schloss, sondern ein einladendes Haus mit vielen Fenstern, großem Garten und einer öffentlichen Cafeteria. Wie gemacht für Begegnungen, und genau dieses Ziel verfolgte Hinterberger von Anfang an.

Es war die Witwe von Alfred Blümmel, die sie in die Seckenheimer Zusammenhänge einweihte. Denn obwohl seit 1995 mit einem Seckenheimer verheiratet, gab es diesbezüglich großen Aufklärungsbedarf. Die mittlerweile verstorbene Cäcilia Blümmel, im Jahr 2000 selbst mit dem Orden ausgezeichnet, habe sich als Ideengeberin und tatkräftige Unterstützerin gleichermaßen erwiesen.

Die Bewohner durften sich schon bald über viel Abwechslung wie kleine Konzerte, Fasnachtsveranstaltungen, Tanzcafés oder die Teilnahme am Lebendigen Adventskalender freuen. „Die Singgemeinschaft Frohsinn/Sängerbund, die Chöre des MGV-Liedertafel, die Zabbe-Combo oder der Kleintierzuchtverein, der uns zum Maibaumfest Hasen, Hühner und auch schon Schwarznasenschafe ins Haus brachte: Wann immer wir Unterstützung brauchten, bekamen wir sie“, betonte Hinterberger, der es zudem ein Anliegen war, sich namentlich bei den Ehrenamtlichen zu bedanken.

Gegenseitige Unterstützung

Auch den Heimbeirat und den Förderverein des Pflegezentrums bezog sie in dieses Dankeschön mit ein. So gesehen sei der Orden eine Teamleistung. „Darauf bin ich stolz und dankbar dafür, dass Seckenheim das Haus so in seine Mitte genommen hat“, sagte sie.

Keine Einbahnstraße, denn die guten Verbindungen funktionierten in beide Richtungen: Wurde ein Raum für eine Vereinssitzung, ein Ort für die Theaterprobe oder den „Frotzelkommers“ gesucht, standen die Türen des Horst Schroff Seniorenpflegezentrums stets offen.