Seckenheimer Siedler bestätigen Vorstand im Amt

Die Suebenheimer Siedler haben bei ihrer Hauptversammlung ihren Vorsitzenden Hermann Krauß und sein Team einstimmig im Amt bestätigt. Im gut besuchten Siedlerheim an der Schwabenstraße hatte Krauß zuvor den Bericht über die Geschäftsjahre 2019 und 2020 abgegeben.

2019 war noch wie üblich verlaufen. Krauß erinnerte an die zahlreichen Aktivitäten, angefangen beim Neujahrsempfang über das Römerbrunnenfest bis hin zu den Ausflügen in die Pfalz, die letztmals von Erich und Resie Kopp organisiert worden waren. Für ihr jahrelanges Engagement gab es besonderen Applaus. Das Herbsttreffen mit Rindfleisch und Meerrettich kam ebenfalls gut an, und das Adventsfenster beschloss das Jahr 2019, in dem die regelmäßigen Treffen und Stammtische – noch – stattfanden.

Boulebahn errichtet

Anders 2020: Es kam die erste Corona-Pause. Die Vereinsarbeit ruhte. Erst seit wenigen Wochen treffen sich die Siedler wieder regelmäßig. Dass man in der Zwischenzeit eine Boulebahn am Siedlerheim errichtet hat, wurde ebenso positiv aufgenommen wie die Arbeiten am Siedlerheim. Nach einem Einbruch wurden unter anderem Türen und Fenster zusätzlich gesichert.

In der Kasse haben diese Maßnahmen Spuren hinterlassen, beide Geschäftsjahre schließen mit einem geringfügigen Minus. Trotzdem, so erklärte Kassenprüfer Klaus Scherer, hat Schatzmeisterin Ingrid Maurus alles bestens gemacht. IG-Vorstand Jürgen Zink führte die Entlastung des Vorstands herbei.

Krauß verabschiedete mit Dankesworten Gerda Kölzer und Erich Kopp, bisher Mitglieder im erweiterten Vorstand. Sie waren über Jahrzehnte im Verein aktiv und bleiben ihm verbunden. Bei den Wahlen wurden – jeweils ohne Gegenstimmen – Hermann Krauß zum Vorsitzenden, Karl Biemer zum Stellvertreter, Ingrid Maurus zur Schatzmeisterin und Bärbel Krauß zur Schriftführerin gewählt.

Den erweiterten Vorstand bilden die Beisitzer Werner Kast, Helga und Roland Schubach, Marion Koblenz, Bernd Schnabel und Gerd Schmitt, der auch als Webmaster fungiert. Auch die Revisoren Hildegard Kast und Jürgen Scherer wurden einstimmig bestätigt. hat