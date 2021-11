Was passiert, wenn Kabarett auf Kochtopf trift? Es wird ein in mehrfacher Hinsicht köstlicher Abend. Und diesen genossen im ausgebuchten Palü-Saal des Badischen Hofes in Seckenheim gut aufgelegte Besucher, der großartige Klavierkabarettist Daniel Helfrich und der über positive Rückmeldungen sichtlich erfreute Küchenchef Klaus-Peter Wamich.

Der gebürtige Westfale Wamich setzte alles

...