Dass es auf der Freiburger Straße in Seckenheim eng zugeht, ist für viele Menschen im Ort kein Geheimnis. Wenn dann auch noch drei Baustellen dazukommen, wird es für alle Verkehrsteilnehmer noch schwieriger. Das hat CDU-Stadträtin Marianne Seitz dazu bewogen, sich bei dieser Redaktion zu melden. „Ich hatte erst gestern wieder jemanden am Telefon. Er sagte mir, die aktuelle Situation könne so

...