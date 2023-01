Radfahrer bei Unfall bei Seckenheim verletzt – Verursacher auf der Flucht

Mannheim. Bei einem Unfall bei Seckenheim ist am Montag ein Radfahrer verletzt worden, der Unfallverursacher ist einfach weiter gefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Radfahrer gegen 17 Uhr auf der Friedrichsfelder Landstraße aus Seckenheim in Richtung Schwetzingen unterwegs. Am Saarburger Ring wurde er von einem Autofahrer überholt und von dessen Außenspiegel touchiert. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel auf den Boden. Eine Zeugin, die sich hinter den beiden befand hielt an und half dem Radfahrer auf die Beine. Der Unfallverursacher stoppte kurz, aber fuhr dann zügig von der Unfallstelle weg, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Laut Zeugenangaben handelt es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen dunkelblauen Audi. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203 93050 zu melden.

