Pionierin am Pult

Wer sie trifft, der kann es nicht glauben. Nicht angesichts ihrer äußeren Erscheinung, aber auch nicht angesichts ihres Auftretens. Denn diese Frau ist nach wie vor voller Humor, Charme, Elan. Doch es ist wie es ist: An diesem Samstag feiert Lucia Lew-czuk, viele Jahre Dirigentin eines halben Dutzends von Chören in der gesamten Region, 75. Geburtstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geboren wird sie 1946 als Tochter eines Kirchenorganisten nahe Kattowitz in Oberschlesien, einer Region geprägt von Katholizismus und Kirchenmusik. Bereits ab dem zarten Alter von sechs Jahren erhält sie Musikunterricht, entlastet ihren Vater an der Orgel, singt bei Trauungen. So verzaubert sie auch den jungen Josef – 1976 heiraten beide.

© privat

Es folgt das Studium der Kirchen- und der Schulmusik an der renommierten Musikhochschule Kattowitz. Doch trotz dieser optimalen Voraussetzungen gibt es für sie keine Perspektive im kommunistischen Polen; 1978 erfolgt die Ausreise in die Bundesrepublik. Sie zieht nach Mannheim, findet schließlich im Stadtteil Seckenheim ihr Zuhause.

In ihrer neuen Heimat ist es die keine Sprachgrenzen kennende Musik, die ihr ein schnelles Einleben ermöglicht. Und Emil Schumacher, der legendäre Mannheimer Kreischorleiter, der ihre Begabung entdeckt. 1983 wird sie Chorleiterin beim MGV 1896 Rheinau – als erste Frau am Dirigentenpult in dieser Region. Viele Chöre folgen, so der Altenchor der Stadt Ludwigshafen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch das Schönste für sie: Die Söhne Adrian und Raffael sowie Tochter Patricia setzen mit ihrem ererbten Talent die musikalische Familientradition fort. -tin