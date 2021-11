Personalnot zu groß für TSG Seckenheim

Seckenheim. Die Oberliga-Handballerinnen der TSG Seckenheim haben am Samstagabend bei der HSG Leinfelden-Echterdingen ihrem Mini-Kader Tribut zollen müssen und kassierten eine 22:24 (7:13)-Niederlage. „Mit ein, zwei Auswechselspielerinnen wäre hier sicherlich etwas drin gewesen“, meinte TSG-Trainer Siggi Oetzel im Anschluss.

Die Vorzeichen waren schon denkbar ungünstig: Torhüterin Sarah Kral-Meinhardt musste ebenso krankheitsbedingt passen wie Monja Lorenz. Damit hatte Oetzel nur noch eine Auswechselspielerin. Als in der 25. Minute Anne Wild mit einer Sprunggelenksverletzung ausschied, sogar gar keine mehr.

Mit der Leistung bis zu diesem Zeitpunkt war der Trainer alles andere als zufrieden. Zwar kam Seckenheim gut in die Partie, führte 4:2 (7.), traf aber danach 17 Minuten nicht mehr und lag 4:11 hinten (25.). „Da haben wir zu viele einfache Fehler gemacht und auch die Chancenverwertung war schlecht“, sagte Oetzel. Mit großem Willen stemmten sich die Seckenheimerinnen gegen die drohende Niederlage, in Gefahr konnten sie Leinfelden aber nicht mehr bringen. me