Parkendes Auto in Mannheim-Seckenheim beschädigt

Seckenheim. Eine unbekannte Person ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Mannheim-Seckenheim in einen geparkten BMW gekracht und geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilte, muss der oder die Unfallflüchtige im Zeitraum von 20 Uhr am Abend bis 10 Uhr am Freitag in der Rohrlacherstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dabei mit dem geparkten BMW zusammengestoßen sein.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 8.000 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06203/93050 melden.