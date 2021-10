Other Roads begeistern

Sonst spielt sie im urigen Palü-Keller, diesmal im Jugendstilsaal des Badischen Hofes, die schottisch-englisch-südafrikanische Band Other Roads. Sie schaffte es auch hier, ihre Anhänger zu begeistern. Die drei Musiker, jeder für sich und natürlich gemeinsam vermitteln beste Folkmusik, eingängige Popballaden oder auch mal traditionellen Country-Sound, handgemacht versteht sich und mit großer Freude. Auch weil sie nach einjähriger Pause und trotz „Brexit“, den sie gar nicht mögen, wieder auftreten konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pete Abbott, Gregor Borland und Dave Walmisley wurden von den Palü-Organisatoren Andreas Hänssler und Jörg Knobloch begrüßt und einmal mehr bestätigten die drei Musiker, dass sie sich in Seckenheim sehr wohlfühlen. Und das spiegelte sich im doppelt ausverkauften Haus. Hier sang und klatschte das mit der Band vertraute Publikum gerne mit, und die Musiker freuten sich, trotz professioneller Bühnenerfahrung, über die fröhliche Mitmach-Resonanz der Gäste. Die frühere Begleitband des auch in Seckenheim unvergessenen John Wright erinnerte natürlich auch an den zu früh verstorbenen Kollegen mit „Past the Point of Rescue“ und schlug diesmal zudem durchaus politische und gesellschaftskritische Töne an. hat