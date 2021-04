Von Konstantin Groß

Rolf Dieter ist sichtlich begeistert. „Schauen Sie hier, alles voller blühender Veilchen!“, freut sich der Vorsitzende des Seckenheimer Dossenwaldvereins. Der von ihm initiierte Ökumenische Kreuzweg - er ist auch und gerade für Naturfreunde ein wahres Erlebnis. Und gerade das richtige Ziel, um in Corona-Zeiten im Freien unterwegs zu sein.

Umso mehr schmerzt den engagierten Rheinauer, dass dieses Kleinod zuweilen von Vandalismus heimgesucht wird. Wie zuletzt im November. „Die Strafanzeige hat, wie zu erwarten, nichts gebracht“, seufzt Dieter. Wichtiger als die Ahndung der Täter ist dem Juristen ohnehin, die Schäden so gut es geht zu beheben.

Bild weitgehend wiederhergestellt

Das gilt vor allem für die Darstellung an der vierten Station „Jesus begegnet den weinenden Frauen“. Eine sehr anrührende, eindrückliche Darstellung, wohl nicht zufällig von einer Künstlerin aus dem religiös geprägten Polen gestaltet. „Der Täter muss mit einem spitzen Gegenstand, einer Art kleiner Spitzhacke, vorgegangen sein“, glaubt Dieter.

Die kleinen Teilchen wurden in der Umgebung verstreut und mühsam und teilweise auch nur zufällig gefunden. „Nur ein Stück fehlt“, sagt Dieter dennoch erleichtert: „Das wichtigste Element des Bildes, Jesus, ist aber da.“ Die geretteten Teile wurden auf eine Sperrholzplatte geklebt, das Ganze mit Klarlack überzogen. Man sieht zwar die Spuren der Zerstörung, aber irgendwie passt das Bild damit zum Osterfest, bei dem es ja auch um Passion geht.

Bislang nicht wiederhergestellt werden konnte die Darstellung an der sechsten Station „Jesus wird ans Kreuz genagelt“. Diese bestand aus einem in einen Baumstumpf eingelassenen Metallkreuz. „Es wurde in kleine Stücke zerschlagen“, berichtet Dieter: Es war nicht mehr zu rekonstruieren. Aber der ideenreiche Ehrenamtliche hat eine Lösung: „Wenn Flohmärkte wieder möglich sind, schaue ich mich nach einer Jesusfigur um, die in die Lücke passt.“

Eine traurige Geschichte verbindet sich mit den Schäden an der Station „Jesus wird vom Kreuz genommen“. Die künstlerische Umsetzung dieser Thematik erfolgte mit einem Baumstumpf, der den Berg Golgatha darstellt, darauf drei kleine Kreuze. Eines von ihnen stammt von der Bewohnerin eines Pflegeheims. „Kurz vor ihrem Tod äußerte die alte Frau die Bitte, ein kleines Kreuz von ihr hier auf diesem imaginären Berge Golgatha zu platzieren“, berichtet Dieter sichtlich persönlich bewegt. Dieses Kreuz ist wie die beiden anderen seither spurlos verschwunden. „Das ist alles irgendwie nicht mehr nachvollziehbar“, seufzt Dieter.

Auch Mountainbiker setzen dem Kalvarienberg zunehmend zu. Zentrales Problem ist nicht der respektlose Umgang mit einem religiösen Ort, obgleich dies bedenklich genug ist. „Die Erde am Hang kommt runter“, berichtet Dieter. In Eigenarbeit hat er ihn mit Schwellen befestigt.

Das alles mögen traurige Erlebnisse sein. Doch wettgemacht werden sie in Dieters Augen durch die weit zahlreicheren positiven Eindrücke: die sprießenden Pflanzen vom Ahorn über den Holunder bis zum Weißdorn, die entlang des Kreuzweges aufblühen; die Eidechsen, die den sonnenbeschienenen Hang des Kalvarienberges mindestens ebenso genießen wie die von ihnen so sehr geliebten Trockenmauern; die kleinen Blumenbeete um die einzelnen Kreuzweg-Stationen und vor allem um das Kreuz auf dem Gipfel herum, die von Unbekannten angelegt, sichtlich immer neu bepflanzt und gewässert werden; die Spenden von ganz fremden Menschen wie einer Dame aus Edingen-Neckarhausen, die nach dem Zeitungsbericht über die Zerstörungen spontan 300 Euro schickte; vor allem jedoch die positive Resonanz bei den Menschen in der Region und weit darüber hinaus.

„Außer in Hemsbach gibt es in unserer Region keinen anderen solchen Kreuzweg im Freien“, weiß Dieter. Und so kann er von vielen begeisterten Reaktionen berichten. Zum Beispiel von einem Mann aus Bochum, der in Mannheim zu Besuch war: „Er konnte gar nicht glauben“, berichtet Dieter, „dass es so etwas Schönes auf der Gemarkung einer Großstadt gibt.“